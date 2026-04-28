Aziz İhsan Aktaş’a kritik soru! “CHP’li belediyelerin araçları neden saklanıyor?”

CHP’li belediyelerle bağlantılı olduğu belirtilen ve suç örgütü yönetmekle suçlanan Aziz İhsan Aktaş ile ilgili dikkat çeken bir soru gündeme oturdu.

Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, yayınladığı videoda, Aktaş ile bağlantılı olduğu belirtilen belediye araçlarının neden bir kenarda tutulduğunu sordu.

Sevim’in konuşması şöyle:

“Bu bir skandaldır. Yüzlerce çöp aracı bir araya yığılmış, plakalar sökülmüş ve yapılan teşvikler de bir kısmının aynı şirkete ait olduğu ortaya çıkıyor. Bu araçların aziz İhsan Aktaş ile bağlantılı barka atık yönetimi taşımacılık, mühendislik, mimarlık ve proje danışmanlığı limitet şirketiyle ilişkili her yerde gösteriliyor. Artık lafı dolandırmaya gerek yok. Bu araçlar neden saklanıyor? Plakalar neden özellikle sökülüyor? Kim neyi gizlemeye çalışıyor? Kamu hizmeti neden sekteye uğratılıyor? Bu araçlar milletin parasıyla alındı. Hiç kimse bu ülkenin malını keyfine göre çekip bir kenara kesinlikle atamaz. Bu görüntülerin tek bir açıklama var. Ya büyük bir ihmal ya da çok ciddi bir organizasyon. Ikisi de hiçbir şekilde kabul edilemez. Buradan açık çağrıda bulunuyorum. Sorumlular ortaya çıksın, derhal açıklama yapılsın, gerekiyorsa hesap sorulsun. Bu işin üzeri örtülemez. Bu millet hiçbir zaman unutmaz.”