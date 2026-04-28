Meksika karteline dev darbe: El Mencho’nun halefi hendekte yakalandı

Meksika ordusu, ülkenin en güçlü suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin önde gelen isimlerinden ve “El Mencho”nun halefi olarak görülen Audias Flores Silva’yı yakaladı.

Yetkililer, “El Jardinero” (Bahçıvan) lakabıyla bilinen Flores Silva’nın ülkenin kuzeybatısındaki Nayarit eyaletine bağlı El Mirador yakınlarında yol kenarındaki bir hendekte saklanırken gözaltına alındığını açıkladı.

Sky News'ta yer alan habere göre, Flores Silva, şubat ayına kadar kartelin liderliğini yürüten ve askeri bir operasyonda öldürülen Nemesio Oseguera Cervantes’in, yani “El Mencho”nun ardından örgütün en üst düzey isimlerinden biri olarak görülüyordu. El Mencho’nun ölümü sonrasında ülkede yeni bir şiddet dalgası yaşanmıştı.

Meksika hükümeti, operasyon sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi. Ancak yerel medya, gözaltının ardından çok sayıda araç ve iş yerinin ateşe verildiğini aktardı.

Bu gelişme, Meksika’nın bu yaz ABD ve Kanada ile birlikte Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken ülkedeki güvenlik durumunun daha yakından izlenmesine yol açtı.

ABD, Flores Silva’nın yakalanmasını sağlayacak bilgi için 5 milyon dolar ödül koymuştu. ABD’nin Meksika Büyükelçisi Ronald Johnson, X hesabından yaptığı paylaşımda operasyonu överek bunun fentanil kaçakçılığından kazanç sağlayan yapılarla mücadelede “önemli bir adım” olduğunu söyledi.

Meksikalı güvenlik analisti David Saucedo ise operasyonun CJNG için “önemli bir darbe” anlamına geldiğini belirtti. Ancak Associated Press’e konuşan Saucedo, bu tür yapıların liderleri yakalansa bile hızla yeniden örgütlenebildiğini ve suç faaliyetlerini sürdürebildiğini vurguladı.

JALİSCO YENİ NESİL KARTELİ VE FLORES SİLVA

Meksikalı güvenlik yetkililerine göre Flores Silva, Oseguera Cervantes’in güvenlik şefiydi ve kartelin dört eyaletteki uyuşturucu üretimi ile kaçakçılık faaliyetlerinin yönetiminde kilit rol oynuyordu.

Genç yaşta ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla beş yıl hapis cezası alan Flores Silva, tahliyesinin ardından Meksika’ya döndü. 2016 yılında Jalisco’da polise yönelik bir pusu saldırısına karıştığı iddiasıyla yeniden tutuklandı ve üç yıl sonra serbest bırakıldı.

ABD, Flores Silva’nın uyuşturucu komplosu ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamalarıyla yargılanması için 2021’den bu yana iadesini talep ediyor.

Donald Trump yönetimi geçen yıl Jalisco ve beş Meksika kartelini daha “yabancı terör örgütü” olarak tanımlamıştı.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’ne göre Jalisco, Meksika’nın 32 eyaletinin 21’inde faaliyet gösteriyor. Bazı analistler ise örgütün etkisinin 25 eyalete kadar yayıldığını ve en güçlü olduğu yerin Jalisco olduğunu belirtiyor.

Kartelin faaliyetlerinin ABD dahil yaklaşık 100 ülkeye yayıldığı ifade ediliyor.