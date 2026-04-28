Bakan Çiftçi’den net mesaj: Suça giden yollar tek tek kapatılacak

Gündem
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelede yeni yaklaşımı açıkladı. Sadece operasyonlara değil, suça giden yolları kapatan önleyici adımlara odaklanılacağını vurguladı. Toplum ve aileyi merkeze alan modelin detayları paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü” panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yeni güvenlik anlayışını anlattı. Uyuşturucunun yalnızca bir asayiş sorunu olmadığını belirten Çiftçi, bu suçun terör örgütlerinin finansmanında kritik rol oynadığını ifade etti. Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle uluslararası suç ağlarıyla mücadelede önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Çiftçi, bu mücadelenin sadece ülke sınırlarıyla sınırlı olmadığını dile getirdi.

Uyuşturucuyla mücadelede yeni güvenlik paradigmasının şifrelerini paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sadece operasyonel başarıya değil, suça giden yolları kapatan 'önleyici' tedbirlere odaklandıklarını vurguladı. Çiftçi, riski kaynağında yok eden bütüncül bir yaklaşımla toplumun ve ailenin korunacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Çiftçi, "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü" paneline katılarak uyuşturucuyla mücadele stratejileri ve yürütülen projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucunun sadece bir asayiş meselesi olmadığını, terör örgütleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti;

Uyuşturucu, terör örgütlerinin finansmanına kaynak oluşturur. Yani uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak, devlet olarak en temel sorumluluğumuz, milletimize karşı borcumuzdur. Bu mücadele, çocuklarımızın istikbalini koruma mücadelesidir. Aile kurumumuzu muhafaza etme mücadelesidir. Milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve Türkiye Yüzyılı’nın güçlü geleceğini koruma iradesidir.

Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyalarından birinde yer almaktadır. Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında tarihi, ticari ve jeopolitik bir bağlantı noktasıyız. Bu konum bize büyük imkanlar sunduğu gibi, sınır aşan suçlarla mücadelede de büyük sorumluluklar yüklemektedir. Uyuşturucu kaçakçılığı güzergahları, uluslararası suç ağları ve bölgesel istikrarsızlıklar dikkate alındığında; Türkiye’nin mücadelesi yalnızca kendi sınırlarımızdan ibaret bir güvenlik çabası da değildir. Bu mücadele, bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sunan stratejik bir kararlılıktır.

YENİ GÜVENLİK PARADİGMASI: ÖNLEYİCİLİK

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu; huzurun, güvenin, istikrarın ve güçlü toplum yapısının yüzyılı olarak inşa ediyoruz. Bu vizyonun merkezinde insan vardır, aile vardır, gençlik vardır ve gelecek vardır. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de Türkiye Yüzyılı’nı 'Huzurun Yüzyılı' yapmak için yeni güvenlik paradigmamızda 'önleyici'lik ilkesini merkeze alıyoruz. Artık mücadelemizi yalnızca operasyon, yakalama ve adli süreç başlıklarıyla sınırlı görmüyoruz. Riski kaynağında tespit eden, suça giden yolları kapatan, gençlerimizi koruyan, aileleri bilinçlendiren ve toplumsal farkındalığı büyüten bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz.

PRODES İLE STK’LARA DESTEK

Bu anlayışın en önemli araçlarından biri de Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen PRODES’tir. Yani Proje Destek Sistemi’dir. Bakanlığımız, derneklere proje karşılığında hibe desteği sağlamakta; STK’larımızın kurumsal kapasitelerini güçlendirmekte, kamu-STK iş birliğini geliştirmekte ve toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar eliyle çözümler üretilmektedir.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baba ocağı Rize'de
Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının "İçinden Geçeceğim" demişti: İlk kurbanı Koç'lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı
Gündem

Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının “İçinden Geçeceğim” demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevi sürecinde kendisine destek vermeyen TÜSİAD çevrelerine yönelik "içinden geçeceğim" çıkışının ilk halkasını K..
AK Parti'nin acı kaybı! Vefat etti
Gündem

AK Parti'nin acı kaybı! Vefat etti

Siyaset dünyanın tanınan isimlerinden, 22. ve 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın vefat etti. Açıkalın'ın cenazesi, yarı..
İki çiftçinin başlattığı kavgaya köylüler de karıştı! Su kuyusu kan gölüne döndü: 42 ölü, 10 yaralı!
Dünya

İki çiftçinin başlattığı kavgaya köylüler de karıştı! Su kuyusu kan gölüne döndü: 42 ölü, 10 yaralı!

İki çiftçi arasında başlayan su kuyusu kavgası, köylüler ve çobanların da karıştığı silahlı çatışmaya dönüştü. Çad’da meydana gelen feci ola..
