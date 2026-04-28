  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD üssüne dev sevkiyat! Sıcak saatler yaşanıyor Fenerbahçe'de deprem! Galatasaray derbisi sonrası Tedesco'nun bileti kesildi! NATO'dan "zirve" haberlerine ayar! "Toplantılar aynen devam edecek!" Laikçilerin yeni ilahı 'Dağ-Taş' oldu! Amasra'da 'silüet' tiyatrosu! Beyaz Saray'da İran alarmı! Trump, İngiltere Kralı ile görüşmeden önce dünyaya seslenecek! Yolcu uçağı düştü: Kazada kurtulan olmadı Beşiktaş evinde kayıp Bakan Çiftçi'den 27 Nisan mesajı! E-muhtıra karanlığından Türkiye Yüzyılı aydınlığına! Kirli ağ İmamoğlu davasında 27. duruşma sona erdi! Mahkemeden Aykut Erdoğdu ve İmamoğlu’na ret! Tören zulmü yargıya taşındı! 7. sınıf öğrencisini kolundan sürükleyip "vatan haini" ilan ettiler!
8 ilde "yasa dışı bahis" operasyonu: 70 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
8 ilde "yasa dışı bahis" operasyonu: 70 şüpheli tutuklandı

Gaziantep merkezli 8 ilde "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 81 şüpheliden 70'i tutuklandı. 11 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ülke genelinde yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM daire başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 24 Nisan'da Gaziantep merkezli 8 ilde 92 adrese düzenlenen operasyonda "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen 81 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliği sevk edildi.

Şüphelilerden 70'i tutuklandı, 11 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı, 24 Nisan'da "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik Gaziantep merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Hakkari merkezli 18 ilde dev operasyon! Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çetesine darbe indirildi
Bahis baronu İspanya’da paketlendi: Kırmızı bültenli firariye yargı kıskacı!
5 ilde yasa dışı bahise polis darbesi
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Uyuşturucu kumar fuhuş ve yolsuzluklar. Bunlar toplumu içten kemiren kanserojen yapılar. Arka plandakiler yakalanıp Kocabaşlar ve siyasi ilişkileri teşhir edilmedikçe 2.3. dereceden göstermelik tevfikatlarla maalesef çözüme ulaşılamıyor. Şerefli devletimizin varlığı milletimizi içten kemiren bu aşağılık yapıların yok edilmesiyle mümkündür. Allah doğru yolda mücadele edenlerin yar ve yardımcısı olsun.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23