  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beyaz Saray'da İran alarmı! Trump, İngiltere Kralı ile görüşmeden önce dünyaya seslenecek! Yolcu uçağı düştü: Kazada kurtulan olmadı Beşiktaş evinde kayıp Bakan Çiftçi'den 27 Nisan mesajı! E-muhtıra karanlığından Türkiye Yüzyılı aydınlığına! Kirli ağ İmamoğlu davasında 27. duruşma sona erdi! Mahkemeden Aykut Erdoğdu ve İmamoğlu’na ret! Tören zulmü yargıya taşındı! 7. sınıf öğrencisini kolundan sürükleyip "vatan haini" ilan ettiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Arnavutköy’e müjde İsrail'den ateşkes ortasında "Gazze modeli" tehdidi! Lübnan'ın güneyinde evler havaya uçuruluyor! Bahreyn'den İran destekçilerine ağır fatura! Bahreyn hükümeti vatandaşlık iptaliyle cezayı kesti! Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam: 500 bin sosyal konut için 81 ilde kura çekimleri tamamlandı
O artık kral... İşte Okan Buruk'un ezip geçtiği bileti kesilmiş 13 hoca!
Spor

O artık kral... İşte Okan Buruk'un ezip geçtiği bileti kesilmiş 13 hoca!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
O artık kral... İşte Okan Buruk'un ezip geçtiği bileti kesilmiş 13 hoca!

Okan Buruk, son yıllarda Türk futbolunda adeta rakiplerine nefes aldırmıyor. Galatasaray'ın başındaki başarılı teknik adam, üst üste gelen şampiyonluklarla yalnızca kupaları toplamakla kalmadı; ezeli rakiplerde de taşları yerinden oynattı.

Okan Buruk, son yıllarda Türk futbolunda adeta rakiplerine nefes aldırmıyor. Galatasaray'ın başındaki başarılı teknik adam, üst üste gelen şampiyonluklarla yalnızca kupaları toplamakla kalmadı; ezeli rakiplerde de taşları yerinden oynattı.

Fenerbahçe S.K.'nin, Domenico Tedesco ile yollarını ayırdığını duyurmasının ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Okan Buruk'un son dört sezondaki şampiyonluklarının ardından, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da tam 13 teknik direktör görevinden ayrıldı.

 

Listede birbirinden önemli isimler yer alıyor. Valérien Ismaël, Şenol Güneş (iki farklı dönemde), Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjær, Beşiktaş cephesinde görev yapan isimler arasında yer aldı.

Fenerbahçe tarafında ise Jorge Jesus, İsmail Kartal, José Mourinho ve son olarak Tedesco ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor'da da tablo farklı değildi. Abdullah Avcı ile Nenad Bjelica, Okan Buruk döneminde görevine veda eden isimler oldu.

Galatasaray'ın başında kurduğu istikrar ve elde ettiği başarılarla Okan Buruk, yalnızca kendi takımını zirvede tutmakla kalmadı; rakip kulüplerde de adeta teknik direktör depremi yaşattı. Türk futbolunda dengeleri değiştiren bu tablo, Buruk'un etkisini net biçimde ortaya koyuyor.

 


Valerien Ismael

Şenol Güneş

Rıza Çalımbay

Fernando Santos

Van Bronckhorst

Solskjaer

Jorge Jesus

İsmail Kartal

Jose Mourinho

Domenico Tedesco

Abdullah Avcı

Nenad Bjelica

Şenol Güneş

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

cesur

kımı ezmıs gecmıssınız
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23