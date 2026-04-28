O artık kral... İşte Okan Buruk'un ezip geçtiği bileti kesilmiş 13 hoca!

Okan Buruk, son yıllarda Türk futbolunda adeta rakiplerine nefes aldırmıyor. Galatasaray'ın başındaki başarılı teknik adam, üst üste gelen şampiyonluklarla yalnızca kupaları toplamakla kalmadı; ezeli rakiplerde de taşları yerinden oynattı.

Fenerbahçe S.K.'nin, Domenico Tedesco ile yollarını ayırdığını duyurmasının ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Okan Buruk'un son dört sezondaki şampiyonluklarının ardından, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da tam 13 teknik direktör görevinden ayrıldı.

Listede birbirinden önemli isimler yer alıyor. Valérien Ismaël, Şenol Güneş (iki farklı dönemde), Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjær, Beşiktaş cephesinde görev yapan isimler arasında yer aldı.

Fenerbahçe tarafında ise Jorge Jesus, İsmail Kartal, José Mourinho ve son olarak Tedesco ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor'da da tablo farklı değildi. Abdullah Avcı ile Nenad Bjelica, Okan Buruk döneminde görevine veda eden isimler oldu.

Galatasaray'ın başında kurduğu istikrar ve elde ettiği başarılarla Okan Buruk, yalnızca kendi takımını zirvede tutmakla kalmadı; rakip kulüplerde de adeta teknik direktör depremi yaşattı. Türk futbolunda dengeleri değiştiren bu tablo, Buruk'un etkisini net biçimde ortaya koyuyor.



