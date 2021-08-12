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Spor Tarihi imza: 207 milyon dolara anlaştı!
Spor

Tarihi imza: 207 milyon dolara anlaştı!

Dallas Mavericks, 22 yaşındaki Luka Doncic'le 5 yıl için 207 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 15:02:00 -
Tarihi imza: 207 milyon dolara anlaştı!

Dallas Mavericks, Avrupa basketbolunun en umut verici genç yeteneklerinden ve kuşağının en iyi uluslararası oyuncularından biri olarak kabul edilen Luka Doncic'le yeni anlaşmaya vardı.

ESPN'in haberine göre, Slovenya'ya çıkarma yapan Dallas'ın önde gelen isimleri, 22 yaşındaki oyuncuyu ikna etti. Buna göre Doncic, maksimum kontratta anlaştı ve 5 yıl için 207 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.

Doncic yeni sözleşmeyle ilgili olarak, "Rüyam gerçek oldu. Dallas Mavericks'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. Beni seven ve destekleyen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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