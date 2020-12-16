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Gündem Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı
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Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) tarafından yapılan açıklamada; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Çin Korgos’a ulaştığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 09:43:00 - 2020-12-16 10:07:33

Halk TV sunucusu Özlem Gürses ve CHP yandaşı medyanın, İstanbul Halkalı'da durduğunu iddia ettiği ihracat treninin Çin Korgos'a ulaştığı öğrenildi. TCDD tarafından yapılan açıklamada, #ÇinTreniNerede etiketi kullanıldı. Halk TV sunucusu Özlem Gürses, "Halkalı'da duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş yani" ifadelerini kullanmıştı.

Tren; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde çin'e ulaştırdı

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan yola çıkmıştı. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşan tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemiz, Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesini ve bölgesinde merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam edecektir" denilmişti.

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