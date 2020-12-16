Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) tarafından yapılan açıklamada; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Çin Korgos’a ulaştığı duyuruldu.
Halk TV sunucusu Özlem Gürses ve CHP yandaşı medyanın, İstanbul Halkalı'da durduğunu iddia ettiği ihracat treninin Çin Korgos'a ulaştığı öğrenildi. TCDD tarafından yapılan açıklamada, #ÇinTreniNerede etiketi kullanıldı. Halk TV sunucusu Özlem Gürses, "Halkalı'da duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş yani" ifadelerini kullanmıştı.
Tren; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde çin'e ulaştırdı
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan yola çıkmıştı. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşan tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemiz, Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesini ve bölgesinde merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam edecektir" denilmişti.