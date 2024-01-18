Tarihi gün geldi çattı! AK Parti’nin adayları açıklanıyor

AK Parti'de ikinci aday tanıtım toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin başta İzmir ve Ankara olmak üzere geri alan tüm adaylarını tanıtacak.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Aziz milletim, kıymetli Ankaralılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamındaki teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum. Her birinize teşekkür ediyorum.

7 Ocak'ta 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızın ismini paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin kalanını ve il adaylarını açıklıyoruz. Kendilerine şehirlerimizde verecekleri hizmetlerde başarılar diliyorum.

MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayet dışındaki tüm adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızı tanıtacağız. Adaylarımızın tanıtımını kısa sürede tamamlayacağız

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Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki belediyeleri kazanmak ve muhalefet elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak. Kendini şehirlere adayacak adaylarla seçimlere hazırlanıyoruz. 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi sunacağız.

Aday listeleri en geç 20 Şubat'ta verilmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar adaylarımızı belirleyip seçim kampanyamızı yapmaktır.

Bundan 30 yıl önce İstanbul'da başladığımız belediyelerle hizmet yolculuğunu 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz.

Rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmalıyız. Belediyelerimizi Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyeye getirmeliyiz. Kararlılıkla çalışıp farkımızı ortaya koyacağız. İnsanlarımıza hiçbir şey vermedikleri halde, ideolojik körlüklerin arkasına saklanıp koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık olmayacağız.

Biz geceli gündüzlü çalışma ile milletin kalbine girenlerden olduk. Kim siyaset yolu ile gelinen makama bakmıyorsa AK Parti onun için doğru kapı değildir. 31 Mart'ta bir kez daha şehirlerimize eser vermeye, milletimize hizmet etmeye talibiz.

Ülke olarak zorlu sınamalardan geçiyoruz. Bir yandan kaos çıkararak, ekonomik krizler çıkararak ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin saldırıları sürüyor. FETÖ'nün 17-25 aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ülkeyi teslim almak istediler. Millete çarpınca bedel ödetmek istediler. Güvenlik güçlerimiz onları açtıkları çukurlara gömünce ülkemize bedel ödetmek istediler. Bu maskeyi düşürünce ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. Eğittikleri teröristlere bir teröristan kurdurmaya çalıştılar. Sınır ötesindeki birliklere yapılan alçak saldırılar dahil başımıza gelenler bu tablodan bağımsız değildir. Her alanda ayağımıza takılan yeni çelmelerle karşılaşıyoruz. Bizi korkutup yıldıracaklarını, emperyalist emellerine razı edeceklerini sanıyorlar ama bunlar ne Türk milletini ne de bir evladı olarak bizi tanıyor.

Bize asla geri adım attıramayacaklar. Hedefimizden döndüremeyeceklerdir. Bizi teslim alamayacaklardır. Türkiye'nin hizaya getirilemeyecek ülke olduğunu öğrenecekler. Bunu 85 milyon olarak beraber başaracağız. Bir tarafta emperyalistler varken, bir taraftan beşinci kol elemanları var. Hasetlerinden dolayı emperyalistlere hizmet veriyorlar. Esen rüzgara göre yön değiştiren, çizgisi olmayan muhterislerle karşı karşıyayız. Ülkemizin ikinci büyük partisi CHP maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyundu. Bölücü örgüt güdümünden çıkamayan DEM'lilerle yaptığı işbirliği bu kirli oyunun son sahnesidir.

Kandil uzantılarının ayaklarının altına kırmızı halılar sererek Atatürk fotoğraflarını kaldırarak iş birliklerini aleni hale getirdiler. Bay Kemal'e hezimetin faturasını yükleyen Özgür efendi iradesini terör örgütü temsilcilerine teslim etti. Atatürk'ün kurduğu partinin tabutuna son çiviyi bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı. Teröre terör, teröriste terörist dahi diyemiyorlar. Milleti aldatabileceklerini düşünüyorlar. Terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorlarsa CHP de DEM tarafından rehin alınmıştır. 28 şubatvari provokasyonlar da aynı oyunun parçasıdır. İçinde yer aldıkları bu kirli senaryolar eski Türkiye'de belki işe yarıyordu ama artık milletimizin karnı tok bunlara.

31 Mart'ta aynı zamanda Özgür efendiyi de esaretten kurtaracağız.

Tek bayrak diyerek bağımsızlığımıza sıkı sıkı sarılacağız. Parlamentoda çıkmış biri, benim grup başkan vekilim leyla hanıma bayrağımıza saldırdığına dair edepsizce ifadeler kullandı. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza kağıt parçası, paçavra demez. O sizin cibiliyetinizde var. Ve ortağı olduğunuz partinin cibilliyetinde var. AK Parti bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda can veren varsa vatandır diyen partidir. O yüzden kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz. Dokunulmazlığa sığınarak AK Parti'ye saldıramazsınız. Bu mübarek topraklarda kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyet'inin ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız. Mücadeleyi bir an bile bırakmayacağız. Bu emaneti daha güçlü şekilde teslim edeceğiz. Bu yüzden canımızı dişimize takarak çalışacağız.

17 defa milletimizin terazisine çıktık. Projelerimizi, hedeflerimizi ve geleceğe dair yol haritamızı paylaştık. Milleti seçimden seçimden hatırlayanlarla aynı safta olmadık. Seçim dönemi bizim için milletimizle gönül bağını artırdığımız özel dönemlerdir.

Adaylarımız kapı kapı dolaşıp sıkmadık el bırakmayacak. 31 Mart'a kadar devam edeceğiz ve sandıkları patlatarak sandıklardan çıkacağız.

Ayrıntılar hazırlanıyor...