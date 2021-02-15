  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Gündem

Tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Datça ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler müzeye teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 19:53:00 -
Tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenledikleri operasyonda E.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu belirlenen çömlek ve yağ kandili ele geçirildi.

Eserler müzeye teslim edildi, zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi!
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi!

Dolar kurunda bugün 6 ay sonra bir ilk yaşandı. Dolar, 7 liranın altına düştü. Öte yandan geçtiğimiz günlerde doların 7 TL'ye gerileyeceği t..
Banu Avar CHP medyasını böyle ifşa etti!
Medya

Banu Avar CHP medyasını böyle ifşa etti!

Ulusalcı kimliği ile tanınan yazar Banu Avar, katıldığı bir canlı yayında CHP yandaşı medyanın iç yüzünü ifşa etti.
Araç alacaklar dikkat! 15 yılın rekoru geliyor
Otomotiv

Araç alacaklar dikkat! 15 yılın rekoru geliyor

Döviz kurunda ocak ayından bu yana yüzde 5'in üzerinde düşüş yaşanması otomobil satışlarını da hareketlendirdi. Markalar, kur avantajını kam..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay