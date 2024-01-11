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Gündem Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Binlerce tarihi obje ele geçirildi
Gündem

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Binlerce tarihi obje ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-01-11 16:03:00 -
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Binlerce tarihi obje ele geçirildi

Ekiplerce Etimesgut ve Sincan'da belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce tarihi eser ele geçirildi.

Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 bin 730 tarihi eser niteliğinde obje ve 63 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce Etimesgut ve Sincan'da belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 bin 730 tarihi eser niteliğinde obje ve 63 sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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