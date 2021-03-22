Microsoft, Windows 10X işletim sisteminin çıkacağı tarihi ileriye aldı. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen işletim sisteminin hangi tarihte çıkacağı araştırılıyor.

Mayıs ayında Windows Central'a yapılan açıklamada Microsoft, Windows 10X'in bu yılın ilk yarısında tek ekranlı PC'ler için piyasaya sürmeye başlanmasını planlıyordu. Şirket tarafından Windows 10X için atılması gereken adımlar gerçekleşmedi. Peki, Windows 10X ne zaman çıkacak?

Tarihi ertelendi! Windows 10X ne zaman çıkacak?

Windows Central’in haberine göre şirket bu yılın başlarında işletim sisteminin sorunsuz bir şekilde piyasaya sürülmesini sağlamak için Windows 10X'in lansmanını biraz daha ileri tarihe çekme kararı aldı. Aynı kaynağa göre Microsoft, ilkbaharın sonlarında Windows 10X için harekete geçmeye başlayabilir ve tek ekranlı PC'ler için bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülebileceği bekleniyor.

Windows 10X, düşük donanıma göre geliştirilen bir işletim sistemi olacak. Bu, Windows 10X'in daha çok eğitim ve kurumsal odaklı bilgisayarlarda kullanılabileceğine işaret ediyor.

Microsoft'un planlarında herhangi bir değişiklik olmazsa işletim sistemi 2021 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmeye başlayacak.