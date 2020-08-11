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Medya

Tarihi dizide oynayacak Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı ortaya çıktı

TRT 1'in tüm dünyada reyting rekorları kıran 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde Ertuğrul Gazi'yi oynayan Engin Altan Düzyatan yeni dizisi olan 'Barbaros' için imajını değiştirmeye başladı. Tatilde çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Düzyatan'ın dizi için değiştirdiği imajı da gözlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:52:00 - 2020-08-11 09:58:33
Tarihi dizide oynayacak Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı ortaya çıktı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Barbaros dizisi için imaj değiştirdi.

5 sezon boyunca Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan ve performansıyla izleyenlerin beğenisini kazanan Düzyatan, ailesiyle beraber çıktığı tatilden fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Oyuncunun son fotoğrafında imaj değişikliğine gittiği ve yeni dizisi için hazırlıklara başladığı belli oluyor.

Düzyatan, dizide Barbaros Hayreddin Paşa’yı oynayacak. ES Film tarafından hazırlanan dizinin çekimlerinin ocak ayında başlaması planlanıyor. Ünlü oyuncunun paylaşımında sakallarının uzamasının, dizideki imajıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

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