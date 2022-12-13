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Dünya Tarihi dev proje! 62.6 milyar Euro'luk: Polonya, tarihinin en büyük yatırımı, 2000 kilometre...
Dünya

Tarihi dev proje! 62.6 milyar Euro'luk: Polonya, tarihinin en büyük yatırımı, 2000 kilometre...

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, hükümet olarak 'şimdiye kadarki en büyük' ulusal kara yolu yatırım programı için 294 milyar zloti (62,6 milyar Euro) ayırdıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 18:17:00 - 2022-12-13 18:23:38
Tarihi dev proje! 62.6 milyar Euro'luk: Polonya, tarihinin en büyük yatırımı, 2000 kilometre...

Morawiecki, "Ulusal Yol İnşa Programı" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, hükümet olarak otoyollar, çevre yolları ve ekspres yollardan oluşan bir ağ geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

ÜLKE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YATIRIM

Yatırım programı için 294 milyar zloti ayırdıklarını duyuran Morawiecki, bunun ülke tarihindeki en büyük ulusal kara yolu yatırımı olacağını vurguladı.

Ekonomik gelişmenin altyapı gelişimi ile bağlantılı olduğunu vurgulayan Morawiecki, "Devlet bütçesinden garanti edilen bu programla 2000 kilometre yol inşa edilecek. Otoyollar, ilçeleri ve belediyeleri yatırım sürecine dahil etmek için fırsatlar yaratıyor. Son 3-4 yılda 12 bin yeni istihdam yaratıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Morawiecki, Polonya'nın komşusu Ukrayna'da Rusya ile savaşın devam ettiğini anımsatarak, "Savaşa rağmen yatırımların hızını kesmiyoruz çünkü krizden çıkmanın itici gücü onlar. Yaklaşık 5 yıl içinde, Polonya en iyi bağlantılara sahip ülkelerden biri olacak. Sürdürülebilir kalkınmanın Polonya'daki tüm bölgelere ulaşmasını sağlamak için her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

 

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