Tarihi ceza: O kulübün 18 puanı silindi!

Hollanda Futbol Federasyonu, son 35 yılını en üst ligde geçiren Vitesse Arnhem'e 18 puan silme cezası verdi. Bu puan silme cezasıyla birlikte Vitesse, bir alt lige düştü.

Hollanda Futbol Federasyonu tarafından 18 puan silme cezası alan Vitesse Arnhem, Eredivisie'den küme düşürüldü.

Hollanda futbolunu denetleyen KNVB, Vitesse'nin lisans düzenlemelerine uymadığı için rekor bir puan kesintisi aldığını açıkladı. Son 35 yılını Hollanda'nın en üst liginde geçiren kulüp, yetkililerin olası yaptırım ihlallerini incelemesi için gereken yanlış bilgileri vermekle suçlandı. Mali sorunlar nedeniyle ligin dibinde yer alan takımın bitime dört maç kala küme düşmesi zaten kesin gibi görünüyordu.

Hollanda Futbol Federasyonu, henüz onaylanmamış olmasına rağmen bir yeniden yapılanma planı aldı.

Sadece dört maç kala, 18 puanlık ceza nedeniyle -1 puanla Eredivisie'nin dibinde yer alıyor.

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"VITESSE YOK OLMAMALI"

Geçici genel menajer Edwin Reijntjes cezanın kaçınılmaz olduğunu kabul etti.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Vitesse'yi önemseyen herkes ve her şey için kara bir gün olsa da, acı gerçek bu. Sonuçta böyle bir ceza kaçınılmazdı. Öte yandan - ve bunu gerçekten herkese açıklamak istiyorum - lisansımızı korumak için bize sunulan fırsattan son derece memnunuz. Bu da pamuk ipliğine bağlıydı. Ancak, Lisans Komitesi'nin verdiği yanıtta kulübün yeni yönüne güven duyulduğu açıkça görülüyor. Buna bağlıyız ve devam edeceğiz. Daha önce de söyledim: Vitesse yok olmamalı ve olamaz!"

VITESSE, TEMYİZE GİTMEYECEK

Vitesse, lisans komitesinin kendilerine yaptırım uygulama kararına karşı temyiz başvurusunda bulunmayacaklarını söyledi. Ayrıca 2022'de Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 Turu'na kadar yükselmiş ancak şampiyon Roma'ya toplamda 2-1 mağlup olmuşlardı.

ABRAMOVICH İLE YAKIN İLİŞKİLER

Hollanda kulübünün Roman Abramovich döneminde Chelsea ile ilişkisi vardı. İngiliz kulübünün oyuncuları, gelişimlerine yardımcı olmak için sık sık Vitesse'ye kiralık olarak giderdi.