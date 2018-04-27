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Tarihi cami yeniden ibadete açılacak

Gaziantep'in Araban ilçesinde yerleşim yerine uzak kalması nedeniyle kullanılmayan tarihi cami restore edildi. Cami yaklaşık 60 yıl sonra yeniden ibadete açılacak.

27 Nisan 2018 Cuma 15:18
Tarihi cami yeniden ibadete açılacak

Gaziantep'in Araban ilçesinde 1950'li yılların son dönemine kadar kullanılan Raban Kale-i Zerrin kalesi üzerindeki tarihi İçkale cami, yerleşim yerine uzak kalması nedeniyle yaklaşık 60 yıldır kullanılmıyordu. Yeniden ibadete açılması için 2014 yılında başlanan restorasyan çalışmaları tamamlandı.

GERÇEK DOKUSUNA ZARAR VERİLMEDEN ONARIM YAPILACAK

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Araban Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu ve İlçe Müftüsü Hasan Kiraz ile birlikte tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi ve tarihi İçkale Cami'nde incelemede bulundu. Kalenin son halini gören Milletvekili Erdoğan ve beraberindeki heyet, gerçek dokusuna zarar verilmeden gerekli onarımın yapıldığını belirtti.

760 BİN TL KAYNAK AYRILDI 

İlçenin sembolü haline gelen caminin mayıs ayında ibadete açılacağını belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Gaziantep Valiliği İl Özel İdaresi Kültür Varlıkları Fonu’ndan 760 bin TL kaynak ayrılmasının ardından 2014 yılında camide restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon çalışmaları tamamlanan cami, Mayıs ayında yeniden ibadete açılacak" dedi. 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:18
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