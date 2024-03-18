Tarihe böyle geçersiniz! Erdoğan’ı üzüp CHP’yi sevindirmek Erbakan hocanın oğluna yakışır mı?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, bugünkü yazısı...

28 Şubat sürecinde Başbakan koltuğundan indirilen Necmettin Erbakan hocamız, partisi kapatılarak da beş yıl siyasi yasakla cezalandırılmıştı.

Refah Partisi 1998 yılında kapatılmış, Erbakan hocamızın beş yıllık siyaset yasağı da 2003 yılında bitecekti .

28 Şubat sürecinin despotları, Erbakan hocanın beş yıl yasaklı ilan edilmesi ile de yetinmeyip, bir de kamu vicdanında onu itibarsızlaştırmak ve cezasının daha da uzun yıllara sarkmasını temin etmek için kayıp trilyon davasını uydurmuşlardı.

Gerçekten de kayıp trilyon davası ile birlikte Erbakan hocamızın siyaset yasağı 6-7 yıl daha uzamış ve 2000’li yılların sonuna kadar devam etmişti.

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Ak Parti iktidarının gerçekten muktedir olmaya başlamasından itibaren, Erbakan hocamıza yönelik iftira kaynaklı hapis cezası infaz edilmemiş, sonraki yıllarda da Erbakan hocamızın devlet nezdindeki itibarı fiilen iade edilmişti.

Sonraki dönemde, Erbakan hocamızın tedris-i rahlesinde yetişen talebelerinin yönetimindeki Ak Parti iktidarı, bir dönem cumhuriyet düşmanı olarak gösterilmeye çalışılan, kayıp trilyon davasıyla sahtekar iftirasına maruz kalan milli görüş liderinin ismini Konya’da bir üniversiteye verdi.

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