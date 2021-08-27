Tarihi binanın yanıbaşında tarihi çağrı: Müslümanların parasıyla kurulan İş Bankası hisseleri geri alınmalı

Ankara Ulus Meydanı'nda bulunan ve bugün müze olarak kullanılan tarihi "İş Bankası binası" yakınındaki bir otelde yapılan basın açıklamasında, söz konusu tarihi binanın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğuna dikkat çekilerek yaklaşık 100 yıldır hiç kira verilmeden İş Bankası tarafından kullanıldığına yer verildi.

Adalet Platformu ve Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik tarafından okunan basın açıklamasında, hilafetin merkezi İstanbul'un düşman işgalinden kurtarılması için Hindistan Hilafet Fonu'ndan gönderilen para ile kurulan ve birçok kurumun da içerisinde hissesi olan bankanın faizle iş yapmasının haram olduğuna dikkat çekildi.

"İş Bankası, 'Hilafet kurtulsun' diye Hindistan Hilafet Fonu'ndan gelen paralarla kuruldu"

1924 tarihinde kurulan İş Bankası, İttihat ve Terakki'ye ait dönemin güçlü bankalarından olan Osmanlı İtibari Milli Bankası'nın 4 milyon lira bütçesiyle bir şekilde İş Bankası'na dâhil edildiğini söyleyen Çevik şöyle konuştu:

Bugün İş Bankasının 98'inci kuruluş yıl dönümü. Müslümanların Hindistan Hilafet Fonu'ndan hilafetin başkenti İstanbul'a, 'hilafet kurtulsun' diye gönderdiği paralarla İş Bankası kuruldu. Bunu kimse yalanlamıyor. CHP'nin Genel Başkanı Mustafa Kemal de Hindistan Merkezi Hilafet Komitesi Reisi Muhibb-i Hâlisim Seyyid Chotani'ye bir teşekkür mektubu göndermiştir. Hilafet Fonu'ndan gönderilen paraların bir partiye verilmesi anayasaya, yasalara ve siyasi partiler kanununa aykırıdır. Müslümanlar 'hilafet kurtulsun' diye gönderdiği paraların faiz ile iştigal eden bir bankanın kuruluşunda kullanılması da Müslümanlara hakaret anlamı taşır. CHP hisseleri ya diyanete devredilmeli veya vakıflara verilmeli. Kesinlikle bu anayasaya aykırıdır. Buna Devlet Denetleme Kurulu ve Meclis el koymalı, 300 iştiraki olan İş Bankası'ndaki CHP'nin hisse yönetimine Devlet-Meclis el koymalıdır. Bununla ilgili bilgileri belgeleri Devlet Denetleme Kurulu başta olmak üzere Meclise ve Cumhurbaşkanımıza ilettik. Şimdi icraat bekliyoruz. İş Bankası Müzesi de zaten vakıfların binası… 93 yıldır maalesef hiç kira vermeden orada duruyorlar.

"Temel dini dersler seçmeli değil zorunlu olmalı"

Basın açıklamasında seçmeli derslere de yer veren Çevik, temel dini bilgileri içeren derslerin seçmeli değil, zorunlu olması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasına devamla Çevik, "Okullarımız açılıyor. Okullarda ahlaklı nesil yetiştirmek için Kur'an ahlakı dersi, temel dini bilgiler, siyer gibi derslerin seçmeli değil zorunlu olmasını istiyoruz. Bunun zorunlu olmasını istemeyen velilerin ise dilekçe vermelerini talep ediyoruz. Çünkü okul idarecileri bazen bunu istismar ederek derslerin seçilmemesi yönünde algı operasyonları yapıyorlar. Bu bir genelge ile düzenlenebilir. Kesinlikle Kur'an ahlakı dersi zorunlu olmalı ve istemeyen kişiler dilekçe vermeli. Bu elzem bir durumdur. Milli güvenliğimizi güçlendirmek için ailesiz, ahlaksız ve cinsiyetsiz toplum projesine karşı ancak Kur'an ahlaklı, Kur'an nesli yetiştirerek karşı koyabiliriz. Bu konuda her zaman yanımızda olan İlke Haber Ajansı ve kardeş kuruluşlarına Türkiye Aile Meclisi ve birleşenleri olarak dua ve teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi.

Kaynak: İLKHA