Tarihi binanın çökme anı paylaşıldı! İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu

Beşiktaş'ta Kuruçeşme Mahallesi’nde restorasyonu süren tarihi binada saat 15.30 sıralarında işçilerin çalışması sırasında duvarda çökme meydana geldi.

Çöken duvarın altında kalan işçiler Atilla Aydın ve Dursun Bayar sağlık ekipleri tarafından hastanede kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Atilla Aydın kurtarılamadı, Dursun Bayar'ın ise tedavisi devam ediyor.

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı, restorasyonu süren tarihi binanın duvarının çökme anı anbean kameraya yansıdı.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Kuruçeşme’de restorasyonu süren tarihi binada saat 15.30 sıralarında işçilerin çalışması sırasında duvarda yaşanan çökmeyle ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.

Açıklamada, “Duvar çökmesi olayında 2 kişi yaralanmış olup, Dursun Bayar (24) hayati tehlikesi olmayacak şekilde hastaneye kaldırılmıştır. Şahsın tedavisi devam etmektedir. Olayda göçük altında kalan ve göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan Atilla Aydın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

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