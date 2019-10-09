Tarihi Bakras Kalesi'nde korkutan yangın Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve tarihi Bakras Kalesi'ne de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Bakras Mahallesi'ndeki tarihi kale yakınlarında bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın Bakras Kalesi'ne sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye 6 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri, 2 ilk müdahale aracı, 1 itfaiye aracı ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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