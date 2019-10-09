Tarihi Bakras Kalesi'nde korkutan yangın
Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve tarihi Bakras Kalesi'ne de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.09 Ekim 2019 Çarşamba 16:55
İlçeye bağlı Bakras Mahallesi'ndeki tarihi kale yakınlarında bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın Bakras Kalesi'ne sıçradı.
İhbar üzerine, bölgeye 6 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri, 2 ilk müdahale aracı, 1 itfaiye aracı ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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