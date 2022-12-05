Tarihi anlaşma duyuruldu: Cezayir ve Çin Kuşak-Yol Girişimi uygulama planını imzaladı

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı He Lifeng'in videokonferans yoluyla düzenlenen toplantıda, Kuşak-Yol Girişimi uygulama planı ile 2022-2024 arasında “önemli alanlarda” iş birliğine yönelik planı imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Kuşak ve Yol Girişimi uygulama planının Cezayir'in 2018'de katıldığı proje çerçevesindeki iş birliğinin derinleştirilmesi için başka bir "yapı taşı" olduğu vurgulandı.

İş birliği planının ise "Cezayir ile Çin arasında imzalanan 2026'ya kadar uzanan stratejik iş birliği anlaşmasının bir parçası olduğu" ve böylece "iki tarafın kalkınma politikasında öncelik verilen ana ekonomik alanlarda iş birliğini ilerletmeye yönelik ikili mekanizmalara bir yenisinin eklendiği" kaydedildi.

Suudi Arabistan’da 7 Aralık’ta gerçekleştirilecek Arap-Çin Zirvesi’ne de işaret edilen açıklamada, “Arap-Çin Zirvesi öncesinde bu önemli anlaşmaların imzalanması, iki ülkenin Arap dünyası ile Çin arasındaki iş birliğini güçlendirmeye katkıda bulunma konusundaki ortak arzusunu teyit ediyor.” ifadelerine yer verildi.