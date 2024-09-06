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Yaşam Tarihe geçti: Sıcaklık rekorları alarm veriyor
Yaşam

Tarihe geçti: Sıcaklık rekorları alarm veriyor

Yeniakit Publisher
2024-09-06 19:01:00 -
Tarihe geçti: Sıcaklık rekorları alarm veriyor

Dünya 2024 yılında en sıcak yazı yaşadı. 2023 yılında da en sıcak yazdı. 2025 yılında durum aynı mı olacak?

 

Bilim adamları 2024 yazının üst üstte sıcaklık rekorları kırdığını ve bu sebeple tarihin en sıcak yazı olarak kayıtlara geçtiğini ileri sürdü.

Avrupa’nın iklim değişikliği servisi Copernicus verilerine göre Haziran ayından, Ağustos sonuna kadar olan dönemin, 1940 yıllarının kayıtlarından bu tarihe en sıcak dönem olduğu belirtildi. 

Copernicus Direktörü yapılan açıklamada, hem 2024 hem de 2023'ün Ağustos ayları, 16,82 santigrat derece (62,27 Fahrenheit derece) ile küresel olarak en sıcak Ağustos ayları ile eşitlendi. Temmuz, dünyanın bir yıldan uzun süredir rekor kırmadığı ilk zamandı, 2023'ün biraz gerisindeydi, ancak Haziran 2024, Haziran 2023'ten çok daha sıcak olduğu için, bu yaz bir bütün olarak en sıcak yaz olduğu belirtildi.

DÜNYA NEDEN ISINIYOR?

Copernicus Direktörü Carlo Buontempo, El Nino'nun, Orta Pasifik'in bazı bölgelerinde meydana gelen ve dünya çapında havayı değiştiren geçici bir doğal ısınma olduğunu söyledi. Ancak bu etkinin ortadan kalktığını ve bunun asıl nedenin kömür, petrol ve doğal gaz yakılmasından kaynaklanan uzun vadeli insan kaynaklı iklim değişikliği olduğunu gösterdiğini belirtti.

Bunu, bu sıcak hava dalgasını, bu sıcaklık uçlarını görmemiz gerçekten şaşırtıcı değil, Daha fazlasını görmemiz kaçınılmaz” dedi.

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