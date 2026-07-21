Uzmandan önemli uyarı: Bu davranışlar hastalık belirtisi olabilir

"Takıntılar günlük yaşamı etkiliyorsa dikkate alınmalı" OKB'nin, kişinin isteği dışında zihnine gelen ve yoğun kaygıya neden olan düşünceler ile bu kaygıyı azaltmak amacıyla yapılan tekrarlayıcı davranışlardan oluştuğunu söyleyen Yılmaz, "Obsesyonlar, kişinin istemese de zihnine gelen, yineleyici düşünce, dürtü veya imgelerdir. Kompülsiyonlar ise bu düşüncelerin oluşturduğu kaygıyı azaltmak amacıyla yapılan tekrarlayıcı davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir. Bir kişinin OKB tanısı alabilmesi için obsesyonların, kompülsiyonların veya her ikisinin bir arada bulunması ve bunların günün önemli bir bölümünü kaplayarak yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi gerekir" ifadelerine yer verdi. "Çocuklarda da görülebiliyor" Obsesif kompülsif bozukluğun yalnızca yetişkinlerde değil, çocuklarda da görülebildiğini belirten Psikolog Ferahnaz Şeyma Yılmaz, "Küçük yaştaki çocuklar yaşadıkları takıntıları ya da tekrarlayıcı davranışların nedenini ifade etmekte zorlanabilir, bu yüzden ailelerin çocuklarda gözlenen alışılmadık ve sürekli tekrar eden davranışları dikkatle takip etmeleri gerekmektedir" diye konuştu.