Uzmandan önemli uyarı: Bu davranışlar hastalık belirtisi olabilir

Farklı ruhsal hastalıklarla birlikte seyredebilir OKB'nin bazı durumlarda tek başına görülebileceğini, bazı durumlarda ise başka psikiyatrik rahatsızlıklara eşlik edebileceğini belirten Yılmaz, depresyon, anksiyete bozuklukları, bipolar bozukluk, şizofreni, kişilik bozuklukları, fobiler, beden dismorfik bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğunun eşlik edebilen rahatsızlıklar arasında yer aldığını ifade etti. "Tedavi süreci sabır ve iş birliği gerektiriyor" Tedavi sürecinde hastanın ve ailesinin önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Psikolog Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu: "OKB, zaman zaman tedaviye direnç gösterebilen, sabır gerektiren bir bozukluktur. Ancak günümüzde uygulanan bilimsel tedavi yöntemleri sayesinde başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Tedavi sürecinde yalnızca bireyin değil, ailesinin ve yakın çevresinin de destekleyici bir yaklaşım benimsemesi önemlidir. Hastalığı tetikleyebilecek tutumlardan kaçınılması ve uzman önerilerine uyulması, tedavinin başarısını artırmaktadır."