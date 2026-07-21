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Dünya Orada seçim tamamen kaldırıldı!
Dünya

Orada seçim tamamen kaldırıldı!

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Orada seçim tamamen kaldırıldı!

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede artık seçim yapılmayacağını açıklayarak muhalefetin iktidara gelme ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede artık seçim yapılmayacağını açıklayarak muhalefetin iktidara gelme ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.

Uzun yıllardır Nikaragua'yı yöneten Devlet Başkanı Daniel Ortega, Orta Amerika ülkesinde artık seçim yapılmayacağını açıkladı. Bu kararla birlikte gelecek yıl görev süresi sona erecek olmasına rağmen seçimle iktidarın el değiştirmesi ihtimali ortadan kaldırılırken, Ortega ile eşi Rosario Murillo'nun ortak yönetimi daha da güçlenmiş oldu.

1980'lerdeki ilk devlet başkanlığı döneminin ardından 2007 yılından bu yana kesintisiz olarak iktidarda bulunan Ortega, bu adımın muhalefetin iktidara gelmesinin önünü tamamen kapatacağını söyledi. Ancak seçim yasağının nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

 

Pazar akşamı, 1979 yılında ABD destekli Anastasio Somoza diktatörlüğünün devrildiği Sandinista Devrimi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Ortega şunları söyledi:

"Burada artık onların hükümeti ele geçirmek ve iktidarı devralmak için kullanabilecekleri seçimler olmayacak."

80 yaşındaki Ortega, iki ay aradan sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkarken şu ifadeleri kullandı:

"ABD (Yankiler) ve Somozacıların desteklediği partilerin yeniden iktidara geleceği günler sona erdi. Bir daha asla."

ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Trump yönetimi daha önce Ortega hükümetini diktatörlük olarak nitelendirmiş ve 2 bin 350'den fazla Nikaragualı yetkili ile aile bireylerine yaptırım uygulamıştı.

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