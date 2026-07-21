Venezuela'da acı bilanço artıyor: Can kaybı 5 bin 278'e yükseldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki dev depremde can kaybı 5 bin 278'e yükseldi. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yaralı sayısının 16 bin 740'a ulaştığını duyururken, felaket bölgesinde inşa edilen ilk konutlar depremzede ailelere teslim edilmeye başlandı.
Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 278'e çıktı.
Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından, depremlerdeki can kaybına ilişkin açıklamada bulundu.
Rodriguez, felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 70 artarak 5 bin 278'e, yaralı sayısının da 16 bin 740'a yükseldiğini belirtti.
Ulusal basında çıkan habere göre, depremlerin meydana geldiği 24 Haziran'dan bu yana bölgede toplam 1405 artçı sarsıntı kaydedildi.
Öte yandan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in liderliğinde, başkent Caracas'ta düzenlenen törende, depremlerden etkilenen 240'tan fazla aileye hükümet tarafından inşa edilen ilk konutlar teslim edildi.
Rodriguez, depremzedelere her ay düzenli olarak konut teslim edileceğini, yıl sonuna kadar 4 bin konutun tamamlanacağını, 2027'de ise bu sayının 10 bini aşmasının hedeflendiğini belirtti.
VENEZUELA'DA 2 BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.