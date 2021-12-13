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Dünya Tarihe geçen ziyaret
Dünya

Tarihe geçen ziyaret

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri’ne düzenlediği tarihi ziyaret kapsamında Abu Dabi’ye geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 01:46:00 -
Tarihe geçen ziyaret

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verilmesinin ardından ilk defa bir İsrail başbakanı BAE’yi ziyaret etti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett’i taşıyan uçak, Abu Dabi'deki Kraliyet Havalimanı'na indi. Bennett’i BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed karşıladı.

Bennett ziyareti sırasında Zayed'e hitaben yaptığı konuşmasında, “Sıcak konukseverliğinizi takdir ediyorum. Bu harika bir karşılama. Bir İsrailli liderin buraya ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğim için çok heyecanlıyım. İki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

Bennet’in ziyareti kapsamında, yarın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile görüşmesi beklenirken, görüşmede iki ülke arasında refah ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacak ekonomik konular ile ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik konuları ele alınacağı ifade edildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geçtiğimiz haziran ayında BAE'yi ziyaret etmiş ve Abu Dabi’de İsrail Büyükelçiliğini açmıştı. BAE'de geçtiğimiz mart ayında İsrail’e büyükelçi atamıştı.

İsrail ile BAE, geçtiğimiz yıl 15 Eylül'de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin himayesinde Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik İbrahim Anlaşması'na imza atmıştı.

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