Tarihe geçen 'Uçan Türk' gözünü olimpiyat madalyasına dikti

Türkiye'yi olimpiyatlarda kayakla atlama branşında temsil eden ilk sporcu olarak tarihe geçen ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na hazırlanan "Uçan Türk" olarak bilinen milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, ikinci kez ülkesini olimpiyatlarda temsil edip madalya kazanmak istediğini söyledi.

Kayakla Atlama Milli Takımı sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, Güney Kore'nin PyeongChang kentindeki 2018 Kış Olimpiyatları'na katılarak bir hayali gerçekleştirdiğini belirtti.

Erzurum'da çalışmalarını sürdüren ve 2018'deki tecrübesiyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na gideceğini aktaran milli kayakçı, "14-15 yıllık bir takımın hiç bilmediği bir sporda olimpiyatlara katılması bizim için mucizeydi çünkü 2018'de giderken hayaldi gerçek oldu vizyonuyla gittik. Demek ki bir hayal gerçek olabiliyor." diye konuştu.

Fatih Arda İpçioğlu, her sporcu gibi olimpiyatlarda madalya kazanmak istediğini dile getirerek, "Madalya konusunda hepimizin tek amacı ülkemize şu an kış sporlarında hiçbir branşta kazanılmamış olimpiyat madalyasını getirmek. Ben buna garanti veremem, hiçbir sporcu buna garanti veremez. Bunu başarmak ya da başarılmasına vesile olmak önemli. Hepimiz aslında geleceğe örnek olacak insanlarız. Sporcularımızın bayrağı benden alıp daha iyi yerlere getirmesi için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"Hedefim her zaman madalyadır"

Katıldığı her organizasyona madalya kazanmak için çıktığını, yaptığı sporun diğer branşlara göre zor olduğunu belirten Fatih Arda İpçioğlu, şunları kaydetti:

"Hedefim her zaman madalyadır. Her zaman başarı gösteriyorum ama çok zor şartlarda çalışıyoruz ve branşım da basit bir branş değil, bunun bilincindeyim. Riskli bir branş ama ülkeyi temsil etmek o kadar farklı bir durum ki ben bunu 2018'deki olimpiyatlarda anladım çünkü oradaki ilk Türk sporcusun. Herkes 'Uçan Türk' diye bakıyordu bana çünkü alışagelmiş bir şey değildi. Kayakla atlamada insanlarımıza başarabileceğimizi göstermeye çalıştım."

Şubat ayında 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılarak ikinci hayalini gerçekleştireceğini dile getiren ay-yıldızlı sporcu, "2018'deki olimpiyatlara katılarak hayal olanı başardık ve tekrar katılıyoruz. Pekin Olimpiyatları'ndaki hedefim ilk önce elemeleri geçmek ve daha sonra da elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

"Bu spora 7-8 yaşlarında başlanması lazım"

Fatih Arda İpçioğlu, kayakla atlama branşının avantajı olduğu kadar dezavantajının da bulunduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Bu spor, normal kayak sporu gibi değil. Bu spora 7-8 yaşında başlanması lazım çünkü 20, 30 ve 60 metrelik rampalar var, sporcunun oralarda en az 5-6 yıl antrenman yapması, emek harcaması lazım. Yaptığımız işin farkındayız riskli ama çok zevkli ve emek verilmesi gereken bir spor. Bir atlamada 70 metre, ikinci atlayışta ise hatamı düzeltip 130 metre atlayabilirim, bu kadar ince detayların çok büyük getirisi olan bir spor. O yüzden diğer branşlara göre bence başarı oranı daha mümkün."

Küçük yaştaki sporcularla sürekli iletişim halinde olduğunu dile getiren Fatih Arda İpçioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ailenin sporcuya desteği çok önemli. 20 metrelik rampadan aşağı atlarken sehpadan aşağı atlamış gibi oluyorsun. Küçük sporcularımız bana sürekli mesaj atıyor, onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Bu sporu yapmak isteyenler korkmasın, çünkü uçmanın nasıl bir his olduğunu anlatmak imkansız. Ben bir ay antrenman yapmadığımda kendimi üzgün hissediyorum. Uçmak çok güzel bir şey."