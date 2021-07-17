Tarihe geçen savcı Mehmet Demir: Amaçları Türkiye'yi ortadan kaldırmaktı

17-25 Aralık darbe girişimi sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'ne yargı içerisinden ilk tepkiyi veren Cumhuriyet Savcısı olarak tarihe geçen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 5. yıldönümünde önemli mesajlar verdi.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak hâlen görevini sürdüren Mehmet Demir şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un başlangıcı 17-24 Aralık'tır"

15 Temmuz'da bu vatan için, demokrasi için, hürriyet için canını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar ve şükranlarımızı arz ediyorum.

15 Temmuz'un başlangıç tarihi öncelikle 17-25 Aralık 2013'tür. Bölücü terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü, 17-25 Aralık tarihinde öncelikle emniyet ve yargı içerisinde oluşturduğu cunta ile hükümeti devirmeye kalkıştı. Hükümete karşı darbe yapmaya kalkıştı. Ancak o zaman hükümetin Başbakanı, dirayetli duruşu ve yargı kurumunun kendi içerisinde hakikaten bunlara karşı dik duruşu sayesinde öncelikle 17-25 Aralık'taki darbe teşebbüsü önlendi.

"Amaçları Türkiye'yi yok etmekti"

17-25 Aralık'ta önlenen darbeden sonra FETÖ, hükümeti devirmeyi, darbe yapmayı ya da daha büyük daha korkunç bir plan olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok etmeyi aklından çıkarmadı ve faaliyetlerini bu doğrultuda yürüttü.

15 Temmuz gecesi de artık yargı ve emniyet eliyle başaramadığı bu darbe teşebbüsüne Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirdiği hainleri vasıtasıyla, onları harekete geçirmek suretiyle kalkıştı.

Aslında bunların amacı o gece gördüğümüz olaylar, sonraki yorum ve gözlemlerimize göre sadece hükümeti devirmek değildi, daha korkuncu en son Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya yönelik bir hareketti aslında...