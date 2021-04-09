Tarihe geçen milyar dolarlık dev satış

Amsterdam merkezli teknoloji şirketi Prosus, Çinli oyun ve sosyal medya devi Tencent Holding’deki yüzde 2’lik hissesinin satışından 14,6 milyar dolar net gelir elde ettiğini açıkladı. Böylelikle Prosus, dünyanın en büyük ikinci blok satışını gerçekleştirmiş oldu.

Prosus Yönetim Kurulu Başkanı Koos Bekker, Perşembe günü tamamlanan satışın ardından yaptığı açıklamada, "Tencent ve yönetim ekibine olan inancımız sarsılmaz, ancak aynı zamanda ana iş kollarımızda ve gelişmekte olan sektörlerde devam eden büyümeyi finanse etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Prosus, ayrıca çevrimiçi yemek dağıtım platformlarına ve dijital ödeme sistemlerine de yatırım yaptığını duyurdu. Şirket, 30 Eylül'de sona eren yarı yıl için, Tencent hisselerinin diğer çevrimiçi faizlerdeki zararlarını dengelemesinden elde edilen gelirle, çekirdek kazançlarında yüzde 29'luk bir artışla 2,2 milyar dolara yükseldiğini bildirmişti.

Bununla birlikte Tencent, Prosus'un 191,89 milyon hissesini 114,1 milyar Hong Kong doları karşılığında sattığını açıkladı. Satışın ardından Prosus’un Tencent’taki hisselerinin oranın yüzde 28,9'a düştüğü belirtildi. Söz konusu hisseler, önceki gün 629,50 Hong Kong doları olan kapanış fiyatının yüzde 5,5 altında, yani 595 Hong Kong dolarına satıldı.

Yüzde 2,5 değer kaybetti

Öte yandan, bu yıl yüzde 10 artan Tencent hisseleri, satış haberinin ardından Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’nda yüzde 2,5 değer kaybetti.

Küresel piyasa verileri altyapı sağlayıcısı Refinitiv’e göre, Güney Afrikalı Naspers'ın, grubun yüzde 2'sini 9,8 milyar dolara sattığı 2018'den bu yana blok ticaretindeki en büyük ikinci satış gerçekleşti.