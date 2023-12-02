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Spor Tarihe geçen anlar! Kaleciden kendi kalesine görülmemiş gol
Spor

Tarihe geçen anlar! Kaleciden kendi kalesine görülmemiş gol

Yeniakit Publisher
2023-12-02 16:45:00 - 2023-12-02 16:50:23

Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli ile Hamburg'un mücadele ettiği derbi maçında kaleci Heuer'in kendi kalesine attığı gol gündem oldu.

Bundesliga 2'nin 15. hafta mücadelesinde lider St. Pauli sahasında Hamburg'u ile karşı karşıya geldi.

Hamburg derbisine sahne olan mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.

Öte yandan derbide Hamburg'un kendi kalesine attığı bir gol sosyal medyada gündem oldu.

27. dakikada Hamburg kalecisi Daniel Heuer, atılan geri pasta ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

Bu golle St. Pauli skoru 2-0'a getirirken, Hamburg 58 ve 60. dakikalarda bulduğu gollerle derbiden 1 puanla ayrılmayı başardı.
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