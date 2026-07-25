‘Tarihçilerin Kutbu’ Halil İnalcık anılıyor

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Bir asırlık ömrünün son günlerine kadar çalışan İnalcık, 7 Eylül 1916’da İstanbul’da dünyaya geldi. Yeniçağ Tarihi Bölümünde yaptığı bir çalışma ile Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün dikkatini çeken İnalcık, ilmi yardımcısı olarak görev yaptı. 1947 yılında TTK üyeliğine seçilen ‘Tarihçilerin Kutbu’ 1972’de öğrenci olarak girip hocalık yaptığı Ankara Üniversitesinden emekli oldu. Dünya çapında tanınan ve ABD vatandaşlığı da teklif edilen İnalcık, Chicago Üniversitesinde Osmanlı Tarihi Kürsüsü’nü kurdu. Devlet-i Aliyye, Tarihe Düşülen Notlar, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi gibi onlarca esere ve binlerce makaleye imza atan İnalcık, 25 Temmuz 2016’da Ankara’da vefat etti. Cenazesi Bakanlar Kurulu kararıyla çok sevdiği Osmanlı padişahı olan Fatih Sultan Mehmed’in de türbesinin bulunduğu Fatih Camisi Haziresine defnedildi.