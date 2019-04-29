Tarihçi yazar Şevki Karabekiroğlu: CHP’de milliliğe yer yok

yeniakit.com.tr Mehmet Özmen Batı merkezli okulların Türk toplumuna büyük zararlar verdiğine dikkat çeken Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu, “CHP nin iktidar olduğu süre içinde yerli ve milli kadrolar devlette yer bulamadı. Şu an bürokraside yaklaşık % 70 – 80 aralığında CHP orjinli eleman vardır.” dedi.

Osmanlıda seçkin aileler çocuklarını misyoner okullarına gönderdi!

-İslami kaynaklardan beslenen toplumsal dokumuz nasıl oldu da Batı emperyalizminin etkisinde kaldı?

Osmanlı topraklarında 1700 yılından itibaren 1500 misyoner okulu açıldı. Osmanlı toplumunun en seçkin aileleri çocuklarını bu okullara gönderdi. Orada kimisi İngiliz, kimisi Fransız kimisi Alman terbiyesi ile yetişti. Azınlıklarla ve Levanten çocuklarıyla aynı dini (Hristiyan) eğitimi aldı aynı havayı soludu. Bu okulları tercih edenler total nüfusun yüzde onu gelmezdi ama fikren ve zikren zaten yabancılara yakın ailelerdi.

Misyoner okullarına giden çoçuklar, Abdulhamid’e, İslam’a düşmandı!

- Toplum yavaş yavaş nasıl kendi değerlerine yabancılaştırılıyordu?

Açılan 1500 misyoner okuluna giden çocuklar o okullarda iyice bize yapancılaştırdılar. İyi eğitimli oldukları için Bürokraside, Askeriye'de ve İlmiye'de yer tuttular. Gariban Anadolu çocukları medreseye gitti, hoca vs oldu ama yönetici olamadı. Abdulhamid Harp ve Tıp okulları açtı. Bu okullara hep bize yabancılaşmış gençler gitti. Hepsi Abulhamid'e hatta İslam'a düşmandı.

Mehmet Akif gibi ‘İslamcı’ olanlar nadirdi!

- “Jöntürk” denilmesinin kaynağı da oradan geliyor, değil mi?

Evet… Orada yetişen ve önemli yerlere gelenlere Jöntürk deniyordu. Bu Jöntürkler öyle güçlendiler ki Meşrutiyeti kabul etmeyen Abdulazizi öldürüp V. Murad'ı padişah yaparken hiç zorlanmadılar. 31 Mart olayında Abdulhamid'i alt ederken de. Nüfusun %90 nı teşkil eden gariban Müslüman mütedeyyin insanlar devlet hayatında kendilerine yer bulamadılar. Mehmet Akif gibi modern okullarda okuyup da ‘İslamcı’ olanlar oldukça nadirdi. Osmanlı toplumu Tanzimatla birlikte asri ve gelenekçi olarak ikiye ayrılırken asri unsurlar tepede, gelenekçi unsurlar tabanda yer aldı. Bu yüzdendir ki bir şeriat ülkesi olan Osmanlı Devletinde 31 vakasının ardından insanlar şeriat istiyor diye asıldı.

Anadolu çocukları Osmanlı döneminde yabancı okullardan uzak durdu!

- O dönem ne tür kaygılar toplumda hakimdi?

Anadolu çocukları Osmanlı döneminde yabancı okullardan uzak durdu. Din kaygısı ön planda idi. Bu kaygı ile Abdulhamid döneminde açılan modern okullara bile pek yaklaşamadı. Batıcılar gitti. Bunun sonucunda Abdulhamid döneminde açılan okullardan bile ona düşman bir nesil yetişti. Bu yetişen nesil de özellikle Çanakkale Savaşında zayi oldu. Almanların bu konuda kasıtlı davrandıkları tahmin edilebilir.

3’er bin kişi tasfiye edilerek bürokrasi yeniden Batı’cı CHP’lilerin eline teslim edildi!

- Türkiye’de Batı kültürünün yerleşmesinde CHP iktidarının etkisi nasıl olmuştur?

CHP nin iktidar olduğu süre içinde yerli ve milli kadrolar devlette yer bulamadı. Kısaca baktığımız zaman CHP’de milliliğe yer yok. Milli ve yerli kadrolar, Menderes döneminde devlette yer almaya başladı. Halk o dönem devlete güvenerek çocuklarını okullara gönderdi ama 1960 darbesinden sonra askeriyeden ve yargıdan yaklaşık 3’er bin kişi tasfiye edilerek bürokrasi yeniden Batı’cı CHP’li elitlerin eline teslim edildi.

Şu an bürokraside yaklaşık % 70 – 80 aralığında CHP orjinli eleman vardır

- Rahmetli Turgut Özal ve 28 Şubat dönemine ilişkin neler söylemek istersiniz?

Merhum Turgut Özal zamanında kızları okula gönderenler de 28 şubat kararları ile biçildi. Önü tıkanan dindar kesim cemaat okulları ile bir çıkış yolu bulduğunu düşünüyordu. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Bunun daha kapsamlı bir Batı’lı-Batı’cı proje olduğu anlaşıldı. Şu an bürokraside yaklaşık % 70 – 80 aralığında CHP orjinli eleman vardır. Anadolu çocuklarının yetişip gelmesi zaman istiyor.