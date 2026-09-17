Tarihçi Mustafa Armağan anlattı: Menderes, yasak olmasına rağmen neden gündüz vakti idam edildi?

27 Mayıs 1960’da milletin iradesi yok sayılarak Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edilişlerinin 65’inci yılında Topkapı’da düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende Menderes, Polatkan Zorlu ve Gedik için dualar edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubu okundu.

Törene katılan tarihçi Mustafa Armağan Menderes’in yasak olmasına rağmen neden öğle saatlerinde idam edildiğini açıkladı.

ÇÜNKÜ GECEYE KALSA…

Armağan şunları söyledi: “Menderes, 65 yıl önce bugün tam da bu vakitlerde öğle saatlerinde idam edildi. Ve gündüz idamın yasak olmasına rağmen apar topar idam edildi. Peki sebebi neydi. Aslında bunun üzerinde durmak lazım. Çünkü darbecilerin ne kadar melanet ve ne kadar lanetlenesi bir şey olduğunu buradan anlayabiliriz. Aslında bir gün önce Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilmişti. Bir gün sonra da aslında kendisi zehirletilmek istendi. İdam bir gün gecikti. Çünkü Menderes’in idamını engelemek için bir kampanya başladı dünyadan ve Türkiye’den. İnsanlar bari bunu asmayın diyordu. Darbeciler de bu konuda ikiye ayrıldı. Bir taraf affetmekten yana bir kısmı idam edilmesinden yana oldu. Bu yüzden de apar topar gündüz vakti idam edildi. Çünkü geceye kalsa ya da sabaha karşı olsa Cemal Gürsel devreye girip affedebilecekti. Böyle bir kin ve düşmanlık atmosferi içerisinde idam edildi bu 3 şehidimiz. Ne yaptılar, yani bunlar Türkiye’ye hizmet etmekten başka! Milletimizi insan yerine koymak için uğraştılar. Demokratik haklarını, ekonomik seviyeleri, dini hürriyetlerini ve seçme seçilme özgürlüklerini Anadolu’ya yayarak Türkiye’ye kalkındırdılar.”