Fırtınada genç kızın zor anları: Şemsiye onu sağa sola savurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aksaray’da etkili olan şiddetli fırtına, kuaför dükkanının önünde oturan çalışanlara zor anlar yaşattı! Güneşten korunmak için konulan dev şemsiyenin rüzgarla birlikte havalandığını gören iki genç kız, şemsiyeyi zapt edebilmek için adeta canını dişine taktı. Şemsiyeyi kapatmak isterken fırtınanın şiddetiyle sağa sola savrulan genç kızın tehlikeli ve bir o kadar da ilginç mücadelesi güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İşte o hareketli anların detayları...
Aksaray’da dün yaşanan fırtınada iş yerinin önünde oturan genç kızların güneşlik şemsiyenin uçmaması için verdikleri mücadele ilginç görüntüler oluşturdu.
Şemsiyeyi kapatmak isteyen genç kız fırtınanın da etkisiyle sağa sola savrulurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Tacin Mahallesi’nde bulunan bir kadın kuaför dükkanının önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, güneşten korunmak amacıyla kuaförün bahçesinde bulunan şemsiye, kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden çıktı.
O sırada bahçede oturan kuaför personeli Aysima Yeşilöz (19) ile Miray Özakaya, şemsiyeyi tutmaya çalıştı. Bir süre tuttuktan sonra şemsiyeyi kapatmak isteyen Aysima Yeşilöz, yerinden kalkarak şemsiyeyi yerinden çıkardı. Ancak fırtınanın şiddetiyle genç kız elindeki şemsiyeyle sağa sola savruldu.
Şemsiyeyi tutmakta güçlük çeken Yeşilöz’ün o anları anbean güvenlik kamerasına yansırken, diğer arkadaşının da müdahalesiyle şemsiye bir süre sonra kapatılabildi.
Kadın - Aile
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