Fırtınada genç kızın zor anları: Şemsiye onu sağa sola savurdu

Aksaray’da etkili olan şiddetli fırtına, kuaför dükkanının önünde oturan çalışanlara zor anlar yaşattı! Güneşten korunmak için konulan dev şemsiyenin rüzgarla birlikte havalandığını gören iki genç kız, şemsiyeyi zapt edebilmek için adeta canını dişine taktı. Şemsiyeyi kapatmak isterken fırtınanın şiddetiyle sağa sola savrulan genç kızın tehlikeli ve bir o kadar da ilginç mücadelesi güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İşte o hareketli anların detayları...