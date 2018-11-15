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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ardından tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha gerçekleştirildi. İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucusu ve Hüküm Dergisi Genel Yayın Danışmanı Dr. İhsan Şenocak Hoca, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören tarihçi Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etti. Mısıroğlu’nun konutunda gerçekleşen ziyarette Şenocak, Mısıroğlu’na şifa dileklerinde bulundu. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenocak Hoca, “Milletimizin büyük tarih hocası Üstad Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret ettik. Cenab-ı Hakk, Şafii ismiyle tecelli edip şifa ihsan eylesin” ifadelerini kullandı.