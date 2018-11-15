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Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha

İFAM Kurucusu Dr. İhsan Şenocak Hoca, tedavi gören tarihçi Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret ederek şifa dileklerinde bulundu.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:50

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ardından tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha gerçekleştirildi. İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucusu ve Hüküm Dergisi Genel Yayın Danışmanı Dr. İhsan Şenocak Hoca, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören tarihçi Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etti. Mısıroğlu’nun konutunda gerçekleşen ziyarette Şenocak, Mısıroğlu’na şifa dileklerinde bulundu. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenocak Hoca, “Milletimizin büyük tarih hocası Üstad Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret ettik. Cenab-ı Hakk, Şafii ismiyle tecelli edip şifa ihsan eylesin” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 12:50
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman
  3. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  4. Kadir Mısıroğlu
  5. İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM)
  6. İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucusu ve Hüküm Dergisi Genel Yayın Danışmanı Dr. İhsan Şenocak Hoca
  7. tarihçi Kadir Mısıroğlu

YORUM YAZ

  • ferhatferhat6 dk önce
    Ihsan hocam insallah bir siyasi parti kurar iseniz ibirlikte yürürüz. Satilmis liberal islamcilar artik midemizi bulandiriyor. Zannediyorlar ki 5 vakit namaz kildiklarinda dinin sartlarini vecibelerini yerine getirdiklerini zannediyorlar. sonrada borsa, serbest piyasa gibi gayri milli vizyonlari ile sözde mümin görünümüne bürünüyorlar.
  • Kocasolak Kocasolak 17 dk önce
    Allah şifa versin üstadım, şimdilerde yiğit geçinenlerin SİNDİĞİ günlerde DİK durmuş bir Mücahitsin sen.
  • kemal arslankannkemal arslankann19 dk önce
    birbirlerine çok yakışıyorlar.
  • UbeydullahUbeydullah21 dk önce
    Dönemin İngiliz finosu Şeyhülislam sabriyi ve ona itibar edenleri bir kez daha yad ettim bu haber vesilesi ile. .. 
  • ihsanihsan22 dk önce
    kadir bey sapına kadar müslüman ve türktür eleştirenler ..
  • emiremir24 dk önce
    ... HALINDEN ANLARMIS ...
  • Ali KOÇAli KOÇ27 dk önce
    Fesli ...ce mezarlığına gömün.
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