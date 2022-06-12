Tarih verip duyurdular! Altında büyük sıçrama o tarihte yaşanacak

Altın fiyatları rekor kırdı, yeni tahminler art arda geldi. Enflasyonun tavan yapmasının ardından yatırımcılar ABD’den gelecek habere kilitlendi. Büyük sıçrama için tarih verildi! Piyasaların etkisi ile ons altın en yüksek 1848 dolar seviyeleri görürken, haftayı 1.872 dolar ile kapattı. Gram altın ise ons altında gerçekleşen yükselişin etkisiyle birlikte 1035 liraya kadar çıktıktan sonra haftayı 1029 liradan kapattı. Gelişmelerle birlikte uzmanlar parasını altında tutanlar için yüz güldüren tahminlerde bulundu.

Altın yatırımcılarının gözü kulağı bu hafta küresel çapta yaşanan ekonomik gelişmelerdeydi. Haftanın son işlem gününde altın piyasasında yön belli oldu. ABD’de dünya genelinde artan enflasyona karşı sıkışmış durumda. ABD’de son 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon, ABD Merkez Bankası’nı (FED) harekete geçirdi. Faiz artırım sinyalleri güçlendi. Altın fiyatları ise bu haberlere paralel olarak baskılandı. Analistler ise Fed’in bu haftaki toplantısına dikkat çekerek gram altın ve ons altının Aralık ayında çıkabileceği seviyeleri açıkladılar.

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken ABD’de artan enflasyon oranları ve Fed’in faiz artırım sinyalleri ons altında baskıya neden oldu. 1850 dolar seviyelerinde sıkışan ons altın, artan enflasyon oranlarıyla baskılandı. Analistler ise ons altının bu seviyelerde kalmayacağını ve Aralık ayında büyük bir sıçrama yaşayacağını belirtti. Peki altın fiyatları yükselir mi? Gram altında pik seviye ne? İşte ayrıntılar..

Enflasyon beklentileri hızlandı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın son verilerine göre, ülkede enflasyon piyasa beklentilerinin aksine mayısta ivme kazandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 8,6'lık artış gösterdi. Beklentiler TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda nisan ayında olduğu gibi yüzde 8,3 artması yönündeydi.

Mart ayında yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan enflasyon, nisan ayında yüzde 8,3 ile gösterdiği yavaşlamanın ardından yeniden 41 yılın zirvesine çıktı.

Son veriler, enflasyonun mart ayında zirve yaptığına dair umutları kırarken, Fed'in agresif para politikasına daha uzun süre devam edeceğine yönelik beklentileri artırdı. Fed'in gelecek hafta gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi gelen enflasyon verileri, bankanın 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Blue Line Futures Baş Piyasa Stratejisti Phillip Streible, “Fed, artık söz konusu olmayan enflasyon kontrolünü kaybetti. Yapabilecekleri tek şey talebi yok etmek. Bunu yapmak için ne kadar ileri gidebilirler?” ifadelerini kullandı. Bazı analistler, Cuma günü altının sabahın erken saatlerinde ralli yapmasının, yatırımcıların ABD merkez bankasının enflasyonu dizginleme yeteneğinden şüphe duymaya başladığının bir işareti olduğunu söylediler.

Wall Street analistlerinden altın tahmini

Bu hafta 15 Wall Street analisti Kitco altın anketine katıldı. Katılımcılar arasında, yükseliş eğilimi gösteren ve tarafsız analistlerin sayısı eşitti. Aynı zamanda, üç analist yani yüzde 20, kısa vadede altın için düşüş eğilimindeydi. Bu arada, çevrim içi gerçekleştirilen ve bireysel yatırımcıların katıldığı Main Street anketlerinde 598 oy kullanıldı.

Bunların 274’ü, yani yüzde 46’sı altının önümüzdeki hafta yükseleceğini düşünüyor. Diğer 167 seçmen, yani yüzde 28, daha düşük seviyeler bekliyor. Son olarak 157 seçmen yani yüzde 26, kısa vadede tarafsız kaldı.

Öte yandan haftaya 1851 dolardan başlayan ons altın perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı sonrası 1840 dolara kadar geriledi. ECB faiz oranlarında bir değişikliğe gitmezken, 1 Temmuz itibarıyla varlık alım programının sonlandırılacağını açıkladı. Ayrıca banka önümüzdeki toplantılarda faiz artışı sinyali verdi. ECB’den gelen şahin mesajlar sonrası ons altın baskı altında kaldı.

Cuma günü ise altın yatırımcılarının gözü kulağı ABD enflasyonundaydı. ABD’de mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.6 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırdı. Piyasalarda beklenti ise tüketici fiyatlarının yüzde 8.3 oranında yükseleceği yönündeydi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şener, şu ifadeleri kullandı:

"ABD’de enflasyon verisinin 8.6 gelmesi, Fed’in daha yüksek oranlı faiz artışı yapabileceği endişesiyle ons altın önce 1825 dolarlara geriledi. Ardından toparlanarak 1850 dolar seviyelerini aştı. Gördüğümüz kadarıyla Fed’in önümüzdeki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı yapacağının neredeyse kesinleşmiş olması altının yönünü yeniden yukarı çevirdi.

İlk endişelerle birlikte gram bazında da 1000 liranın altına düşen altın fiyatları daha sonrasında yeniden toparlanarak 1000 liranın üzerini gördü.

Ayrıca altında ilk etapta 1825 dolar seviyelerinin görülmesinin ana nedeni de doların yeniden güçlenerek dolar endeksinin 104 seviyelerini görmesi etkili olmuştur.

Diğer taraftan enflasyon verileri geldiği anda beklenti 8.3 seviyelerindeyken beklentilerin oldukça üzerinde 8.6 seviyesinde enflasyon rakamının gelmesi dolar endeksini hızlı bir yükselişle 104 seviyelerine diğer bir ifadeyle yüzde 0.74 seviyesinde artmasını beraberinde getirdi. Önümüzdeki dönemle ilgili olarak dolar endeksinin daha da güçleneceği beklentisi şüphesiz iç piyasadaki fiyatlara da yansımaktadır.

Gram altın 1000 liranın altına iner mi?

Dolar endeksinin güçlenmesi kısmi de olsa altının ons fiyatını gerileteceği için altın ons bazında düşse bile dolar/TL kurunun yukarı seviyede olması diğer taraftan gram altını 1000 liranın altına gerilemesini engellemektedir. Diğer bir ifade ile altın ons olarak gevşese bile dolar/TL kurundaki yükselişten dolayı önümüzdeki dönemde gram altın 1000 TL’nin altına gevşemeyecektir."