Tarih verildi! İstanbul'a düşecek ilk kar yağışı için tarih açıklaması: Artış var, yılbaşında İstanbul'da kar yağacak mı?

İstanbul'a düşecek ilk kar yağışı için tarih verildi! Yılbaşında İstanbul'da kar yağacak mı? - İstanbullular kar yağışının ne zaman başlayacağı ile ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerinin ardından araştırmalarına başladı.

Yeni yılı kar yağışı eşliğinde karşılamak isteyen binlerce İstanbullunun ortak sorusu olan ''İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'' sorusu yanıt buldu. 2023 kışının La Nina adıyla anılan soğuk hava dalgası etkisi altında olacağının açıklanmasının ardından kış şartlarının nasıl olacağı da merak konusu oldu.

İSTANBUL'DA İLK KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mega kent İstanbul'da haftanın ilk günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava etkisi ile düşen sıcaklıklar hafta ortasından sonra yeniden yükseldi. ''İstanbul'da yeni yıla girmeden önce kar yağışı olacak mı?'' sorusu da yanıt buldu. İstanbul başta olmak üzere birçok il kar yağışı beklentisi olduğunu kaydeden uzmanlar, kar yağışı konusunda iki ayrı görüş sundu. Uzmanların bir kısmı yıl sonuna kadar sert bir hava olayı beklemediğini ifade ederken bir kısmı ise Aralık ayının son haftasını işaret ederek kar yağışı beklendiğini ifade etti.

YILBAŞI'NDA İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

İstanbullular yılbaşında kar yağışı için heveslenirken uzmanların görüşlerine göre aralık ayının sonunda beklenen ilk kar yağışı ile yeni yılda kar yağma ihtimali bulunuyor. Bu kapsamda en doğru bilginin MGM tarafından yapılacak 26 Aralık 1 Ocak hava durumu tahmin raporu olduğunu söyleyen uzmanlar 10 güne kadar durumun netlik kazanacağını ifade etti.