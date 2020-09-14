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Ekonomi Tarih verildi! İkinci el otomobil fiyatlarında yeni gelişme
Ekonomi

Tarih verildi! İkinci el otomobil fiyatlarında yeni gelişme

İkinci el otomobil fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, yetki belgesi uygulamasıyla 3 ay içinde fiyatların azalacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:58:00 - 2020-09-14 14:03:59
Tarih verildi! İkinci el otomobil fiyatlarında yeni gelişme

Otomotiv sektöründe birçok firmanın üretim merkezi olan Kocaeli'de tüm Türkiye'de olduğu gibi ikinci el araç piyasası dudak uçuklattı.

Koronavirüs sürecinde ikinci el otomobil fiyatlarında değişiklik yaşanmıştı. Fiyatlardaki yükseliş nedeniyle satışlar azaldı. Çoğu vatandaş fiyatlar sebebiyle alışverişi erteledi.

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, yaklaşık 400 bin kişinin yetki belgesi olmadan araç satışı yaptığını belirtti. Fahrettin Batı, yetki belgesi uygulamasıyla 3 ay içinde fiyatların azalacağını söyledi.

Pandemi sürecinde sıfır araç üretiminin durma sebebini anlatan Batı, kontrolsüz satış yapan vatandaşları işaret etti. Yaklaşık 400 bin kişinin yetki belgesi olmadan araç satın alıp yüksek satmak istemesi ile piyasanın etkilendiğini belirten Batı, eylül ayında uygulanmaya başlayan araç satış yetki belgesinin bu kontrolsüz artışı önleyeceğini ve fiyatlarda 3 ay içerisinde düşüşler olacağını açıkladı.

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