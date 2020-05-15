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Tarih verildi... Hızlı tren seferleri yeniden başlıyor

Hızlı tren seferlerinin Ramazan bayramı sonrası en geç 1 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:48:00 - 2020-05-15 10:50:56
Tarih verildi... Hızlı tren seferleri yeniden başlıyor

TCDD Taşımacılık, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bayram sonrasında (en geç 1 Haziran) yeniden başlayacak. “Geçiş dönemi” için bazı kurallar getirildi. Buna göre trenler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak. Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka bir koltukta seyahat edemeyecek. Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

TCDD Taşımacılık; YHT, anahat ve bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edileceğini, abonman kartlarda kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceğini belirtti. İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceği kaydedildi.

İşte yeni kurallar;

“Geçiş dönemi”nde bazı kurallar geçerli olacak. Bunlar şöyle:

- YHT’ler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak.

- Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcuların, maskeleriyle gelmesi gerekiyor.

- Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka numaralı bir koltukta seyahat edemeyecek.

- Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.

- Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

Ana hat trenler, bir süre daha sefer yapmayacak. TCDD Taşımacılık, bu konuyla ilgili de hazırlık yapıyor.

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