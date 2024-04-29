Tarih verildi: 'Dolar 25 TL'ye düşecek!'

Yerel seçim ve Merkez Bankası'nın aylar sonra faizi sabit tutmasının ardından dövizdeki dalgalanma sürüyor. Piyasaların gözü bu hafta nisan ayı enflasyon rakamı ve FED'in açıklayacağı faiz kararında. Ünlü Ekonomistten dolar kuru ile ilgili inanılmaz bir tahmin geldi. Doların 25 TL düşeceğini söyleyip tarih verdi. Öte yandan bir ilk yaşandı. Kapalıçarşı tarihinde bir ilk yaşandı. İşte 29 Nisan 2024 Pazartesi günü dolar, euro ve Sterlin fiyatları....

Yerel seçim ve Merkez Bankası'nın aylar sonra faizi sabit tutmasının ardından dövizdeki dalgalanma sürüyor. Dolar yeni haftaya düşüşle, euro ise yükselişle başladı.

Serbest piyasada 32,4250 liradan alınan dolar, 32,4270 liradan satılıyor. 34,7770 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,7790 lira olarak belirlendi. 40,6480 liradan alınan Sterlin ise

40,8280 liradan satıloyor.

Bu hafta gözler cuma günü açıklanacak nisan ayı enflasyonuna kilitlendi. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin yılın ikinci yarısından itibaren başlayacağını belirtti ve enflasyonla mücadele için ek adımlar atacaklarını söyledi.

Enflasyon mart ayında aylık yüzde 3,16, yıllık yüzde 68,50 olarak açıklanmıştı.

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Öte yandan bu hafta 1 Mayıs'ta Fed'in faiz kararı açıklanacak. Fed'in politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Piyasalar Fed'in haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlamasını öngörüyor.

DOLARDA BİR İLK

Ünlü ekonomist Aydın Binboğa, Kapalıçarşı'da dolar tarihinde bir ilk yaşandığını belirterek "Merkez Bankası kurunun altında dolar satılıyor. Bu tarihte hiç olmamıştı. Her zaman tersi olurdu. Merkez Bankası kurunun 2 TL üzerindeydi kur. Şimdi ise tam tersi oldu. Yani 3 TL'den fazla düşüş demek bu kurda. Herkes Türk Lirası arıyor. FED faiz indirdiği an dolar kuru 25 lira olur." ifadelerini kullandı.

Ünlü ekonomist Aydın Binboğa, aylar önce doların 44 TL civarı olabileceği tahmininde bulunduğunu hatırlatarak "Dolar kurunu 44 lira olarak öngördüm ama şartlar değişti. Dolar çok oynak olmaz artık." dedi.