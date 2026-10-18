Direksiyonda kimse olmayacak! OMODA | JAECOO’dan L4 seviyesinde Robotaxi hamlesi

OMODA | JAECOO, otonom sürüş teknolojilerinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda marka, 19-24 Ekim tarihleri arasında Çin’in Wuhu kentinde düzenlenecek 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde, tamamen sürücüsüz ulaşım hizmetleri için geliştirilen L4 seviyesindeki Robotaxi modelini tanıtacak. Fabrika çıkışından itibaren otonom sürüş teknolojileriyle entegre edilen ve ticari kullanıma yönelik tasarlanan yeni Robotaxi, mobil uygulama üzerinden araç çağırmadan yolculuğun tamamlanmasına kadar tüm süreci sürücü müdahalesi olmadan gerçekleştirmeyi hedefliyor. Zirve kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli K2 şirketiyle stratejik iş birliği anlaşması da imzalayacak olan OMODA | JAECOO, sürücüsüz ulaşım çözümlerini küresel pazarlara taşımak için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Sürücüsüz ulaşımın geleceği

Yenilikçi tasarım anlayışı ve akıllı mobilite teknolojileriyle dikkat çeken OMODA | JAECOO, geleceğin ulaşım çözümlerine yönelik çalışmalarını yeni bir aşamaya taşıyor. Otonom sürüş teknolojilerinin geliştirme ve test süreçlerinden geniş ölçekli ticari uygulamalara geçişinin hızlandığı günümüzde marka, tamamen sürücüsüz ulaşım hizmetleri için özel olarak tasarladığı yeni Robotaxi modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Çin’in Anhui eyaletine bağlı Wuhu kentinde, 19-24 Ekim tarihleri arasında “DRIVE TO THE NEXT VIBE” temasıyla gerçekleştirilecek 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında tanıtılacak model, L4 seviyesindeki otonom sürüş yetenekleriyle öne çıkacak. Dünyanın farklı ülkelerinden 2 bini aşkın araç sahibi, medya temsilcisi ve ekosistem iş ortağının katılacağı etkinlikte OMODA | JAECOO, sürücüsüz ulaşımın geleceğine yönelik teknolojilerini ve ticari uygulama vizyonunu ortaya koyacak.

Yolculuk sürücüsüz gerçekleşecek!

OMODA | JAECOO’nun yeni Robotaxi modeli, yolculuk deneyimini baştan sona dijital ve otonom bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor. Kullanıcılar mobil uygulama üzerinden araç çağırabilecek, bulut tabanlı yönlendirme sistemi sayesinde Robotaxi belirlenen konuma otomatik olarak hareket edecek. Yolcular, araç henüz kendilerine ulaşmadan önce uygulama üzerinden kabin sıcaklığını ihtiyaçlarına göre ayarlayabilecek. Robotaxi, yolcunun bulunduğu noktaya ulaştığında dörtlü ikaz lambalarını etkinleştirerek binişe hazır olduğunu bildirecek. Kapı kilitlerinin açılması ve bagajın kullanımı da mobil uygulama üzerinden tek dokunuşla yönetilebilecek. Böylece sürücü müdahalesine ihtiyaç duyulmadan sessiz, konforlu ve kişiselleştirilmiş bir yolculuk deneyimi sunulması amaçlanıyor.

Yeni Robotaxi’nin otonom yetenekleri yalnızca yolcu taşımacılığıyla sınırlı kalmayacak. Araç, günlük operasyonlarının önemli bir bölümünü de insan müdahalesine ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilecek şekilde geliştiriliyor. Otonom olarak göreve çıkma, konum değiştirme, enerji ihtiyacını karşılama, kendi kendini temizleme ve araç kontrollerini gerçekleştirme gibi işlevler, sistemin operasyonel yetenekleri arasında yer alacak. Bu yaklaşım sayesinde işletme ve bakım maliyetlerinin azaltılması, operasyonel verimliliğin artırılması ve sürücüsüz ulaşım hizmetlerinin geniş ölçekli ticari kullanıma uygun hâle getirilmesi hedefleniyor.

L4 otonom sürüş için sıfırdan geliştirilen özel mimari

OMODA | JAECOO, yeni Robotaxi modelini geliştirirken geleneksel bir binek otomobilin sonradan otonom sürüş teknolojileriyle donatılması yerine, tamamen sürücüsüz ticari operasyonların gereksinimlerini esas alan özel bir mühendislik yaklaşımı benimsiyor. Fabrika üretim sürecinden itibaren otonom sürüş sistemleriyle entegre olarak geliştirilen araç, beş temel tasarım ilkesi üzerine şekilleniyor. Özgün mimari, fabrika entegrasyonu, kullanıcı deneyimi, operasyonel yapı ve küresel pazarlara uyumluluk başlıklarını kapsayan bu yaklaşım, Robotaxi’nin farklı kullanım koşullarında güvenilir, verimli ve ölçeklenebilir bir ulaşım çözümü sunmasını hedefliyor.

Güvenlik konusunda da kapsamlı bir altyapıya sahip olacak yeni Robotaxi, altı temel boyutu kapsayan bütünleşik bir güvenlik yönetim sistemiyle geliştiriliyor. Yolcu kabininin tamamını kapsayan koruma sistemleri, dokunsal, görsel, işitsel ve dalga tabanlı algılamayı bir araya getiren dört boyutlu çevre algılama teknolojisi, algoritma eğitimi ve karar verme mekanizmaları, altı katmanlı yedekli güvenlik altyapısı, bulut tabanlı davranış güvenliği izleme sistemleri ve filo yönetimi bu yapının temel unsurlarını oluşturuyor. Bu teknolojilerle farklı sürüş senaryolarında ortaya çıkabilecek risklerin önceden belirlenmesi ve yolculuğun her aşamasında güvenliğin desteklenmesi amaçlanıyor.

Küresel pazarlarda kullanılmak üzere geliştirilen Robotaxi, farklı ülkelerin yasal düzenlemelerine ve yerel ulaşım koşullarına uyarlanabilecek esnek bir mimariye de sahip olacak. Araç geliştirme sürecinde farklı trafik kuralları, iklim koşulları ve iletişim altyapıları dikkate alınırken otonom sürüş sistemlerinin doğrulama çalışmaları da bu değişkenleri kapsayacak şekilde yürütülüyor. Böylece OMODA | JAECOO, yeni teknolojisini yalnızca belirli bir pazara yönelik bir çözüm olarak değil, uluslararası ölçekte kullanılabilecek ticari bir mobilite platformu olarak konumlandırıyor.

K2 ile stratejik iş birliği

OMODA | JAECOO, Robotaxi teknolojisini gerçek kullanım koşullarına taşıma hedefi doğrultusunda uluslararası iş birliklerini de güçlendiriyor. Marka, 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli K2 şirketiyle stratejik iş birliği anlaşması imzalayacak. Anlaşma, fabrika üretim sürecine entegre edilmiş L4 seviyesindeki Robotaxi modelinin uluslararası pazarlarda ticari uygulamalara dönüştürülmesi açısından önemli bir adım olacak.

Robotaxi sektörünün karşı karşıya olduğu seri üretim maliyetleri, güvenlik standartlarına uyum ve ticari operasyonların sürdürülebilirliği gibi temel konulara odaklanan iş birliği, otomotiv ve teknoloji ekosisteminin farklı alanlarındaki yetkinlikleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. OMODA | JAECOO, özel olarak geliştirilen araç mimarisini fabrika üretim sürecine entegre edilen otonom sürüş teknolojileriyle birleştirerek yolcu deneyimi, operasyonel verimlilik ve maliyet rekabetçiliği açısından avantaj sağlamayı hedefliyor. Marka, önümüzdeki dönemde küresel Robotaxi operasyonlarını genişleterek seri üretime uygun ve sürdürülebilir sürücüsüz ulaşım çözümlerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı planlıyor.

Yapay zeka destekli kokpit teknolojileri de sergilenecek

OMODA | JAECOO, Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında geleceğin sürücüsüz ulaşım teknolojilerinin yanı sıra kullanıcı deneyimini dönüştüren akıllı mobilite çözümlerini de sergileyecek. Etkinlik kapsamında oluşturulacak Super Intelligent Experience Lab deneyim alanında SIVP (Super Intelligent Valet Parking) ve SIAS (Super Intelligent AI Space) teknolojileri öne çıkacak.

SIVP teknolojisi araçların otonom park yeteneklerine odaklanırken SIAS, yapay zekâ destekli akıllı kokpit uygulamalarını kapsıyor. Katılımcılar, farklı kullanım senaryoları üzerinden gerçekleştirilecek uygulamalar sayesinde otonom park, akıllı etkileşim ve kullanıcı niyetini anlama gibi teknolojileri doğrudan deneyimleme fırsatı bulacak. OMODA | JAECOO, bu çözümlerle geleceğin sürücüsüz ulaşım vizyonunu günümüzün akıllı otomobil deneyimiyle bir araya getirmeyi hedefliyor.

2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, grubun çok markalı teknoloji ve inovasyon ekosisteminin de önemli bir vitrini olacak. OMODA | JAECOO, ileri teknolojiyi yenilikçi crossover tasarımı ve açık hava yaşam tarzıyla buluşturan marka vizyonunu kapsamlı biçimde ortaya koyacak. Etkinlik kapsamında tamamen yeni OMODA X modelinin dünya prömiyeri gerçekleştirilirken iCAUR markası genç kullanıcıların beklentilerine ve kişiselleştirilmiş mobilite çözümlerine odaklanacak. AiMOGA ise robotik teknolojiler ve akıllı yaşam alanlarına yönelik yeniliklerini sergileyecek. Böylece Chery Grubu’nun farklı markaları, teknoloji ve mobilite alanlarındaki ortak inovasyon yaklaşımını bütüncül bir deneyimle ortaya koyacak.