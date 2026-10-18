Kadınları peşinden sürüklüyor ama sürmek yetiyor: Bebek gibi cilt oluyor! Çok konuşulan sırra bakın neymiş
Kadınları ilgilendiren bir araştırmada, hyaluronik asit serumu düzenli kullanımda cildin görünümünü iyileştirdiği belirlendi. Düğün günü kusursuz bir makyaj ve ışıl ışıl bir cilt, gelin adaylarının en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Ancak pürüzsüz bir görünüm için yalnızca kozmetik ürünleri yeterli olmuyor. Düğünden iki hafta önce uygulanmaya başlanan doğru bir cilt bakım rutini, cildin daha nemli, canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olabiliyor. Peki, düğün öncesi cilde ne sürülmeli? İşte gelin adayları için bakım önerileri...