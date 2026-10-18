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Kültür Sanat
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Tarihi antik kentte kazı çalışması başladı! Fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu

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AA Giriş Tarihi:

Tarihi antik kentte kazı çalışması başladı! Fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Manyas Gölü'nün kıyısında yer alan, Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izler taşıyan Daskyleion Antik Kenti'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan fırında, 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu. Kazı ekibinde yer alan uzman arkeolog Yeşim Kirman, "Bu tohumlar 2 bin 600 yıldır toprağın altında karbonlaşmış halde korunmuş. Normal şartlarda organik bir malzemenin korunması çok zordur ama kapalı bir tabakadaysa biz karbonlaşmış halde ele geçirebiliyoruz" dedi.

#1
Foto - Tarihi antik kentte kazı çalışması başladı! Fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu

Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Ergili Mahallesi'ndeki antik kentte 1954'te başlatılan kazı çalışmaları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren başkanlığında devam ediyor.

#2
Foto - Tarihi antik kentte kazı çalışması başladı! Fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu

Bu yıl temmuzda başlatılan çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Manyas Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi desteğiyle gerçekleştiriliyor.

#3
Foto - Tarihi antik kentte kazı çalışması başladı! Fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu

Kentte yaşayanların beslenme ve mutfak alışkanlıklarını araştıran arkeologlar, "Lidya Mutfağı" olarak adlandırılan bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

#4
Foto - Tarihi antik kentte kazı çalışması başladı! Fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu

Ekibin küçük ve hassas aletlerle yaptığı çalışmalarda, Lidya Mutfağı'nda yeni fırınlara ulaşıldı. Çalışmalarda, siyez, gernik (kılçıklı buğday türü) ve buğday ile altı sıralı arpa, bakla, karaburçak, nohut, bezelye, mercimek, mürdümük (baklagiller ailesinden bitki) ve üzüm tohumları bulundu.

#5
Foto - Tarihi antik kentte kazı çalışması başladı! Fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu

Çok sayıda tohuma rastlanan kazılardaki ana kaya çukurunda ise tahılların depolandığı belirlendi

#6
Foto - Tarihi antik kentte kazı çalışması başladı! Fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu

Kazılar, yalnızca yemeğin nerede pişirildiğini değil, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce ürünlerin nasıl saklandığını, hangi bitkilerin tüketildiğini ve mutfağın günlük yaşam içinde nasıl işlediğini de gözler önüne seriyor.

#7
Foto - Tarihi antik kentte kazı çalışması başladı! Fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu

"2 BİN 600 YILDIR TOPRAĞIN ALTINDA KARBONLAŞMIŞ HALDE KORUNMUŞ" Kazı ekibinde yer alan uzman arkeolog Yeşim Kirman, bu yıl kazı sezonunun sonuna gelindiğini söyledi.

#8
Foto - Tarihi antik kentte kazı çalışması başladı! Fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu

Lidya Mutfağı'nda kazıların keyifli ilerlediğini belirten Kirman, "Bir mutfakta olması gereken bütün eşyalar sanki yerli yerindeymiş gibi onları olduğu şekilde biz buluyoruz. Bu yıl da mutfağın kiler bölümünde kazı çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Çalışmalar sırasında bir fırın daha bulduk ve toplam 7 fırın açığa çıkarmış olduk." dedi.

#9
Foto - Tarihi antik kentte kazı çalışması başladı! Fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu

Kirman, fırının içindeki toprağı kazarken balık kemikleri, kuş kemikleri, kullandıkları gıdalara ait tohumlara ulaştıklarını anlatarak, tohumların cinsinin ve ne zamana ait olduğunun laboratuvar ortamında belirlendiğini vurguladı.

#10
Foto - Tarihi antik kentte kazı çalışması başladı! Fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu

Fırının içindeki tabakadan buğday, arpa, nohut, mercimek gibi birçok tohuma ulaştıklarının altını çizen Kirman, "Bu tohumları karbonlaşmış olarak buluyoruz. Bu tohumlar 2 bin 600 yıldır toprağın altında karbonlaşmış halde korunmuş. Normal şartlarda organik bir malzemenin korunması çok zordur ama kapalı bir tabakadaysa biz karbonlaşmış halde ele geçirebiliyoruz." diye konuştu.

#11
Foto - Tarihi antik kentte kazı çalışması başladı! Fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu

Kirman, Lidyalıların da günümüz insanlarının tükettiği gıdaların benzerlerini tükettiğini belirtti.

#12
Foto - Tarihi antik kentte kazı çalışması başladı! Fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu

Lidyalıların yemeklerini kerpiçten yaptıkları fırınlarda pişirdiklerini ifade eden Kirman, çıkan malzemelere bakıldığında mutfağın üst sınıftan insanlar tarafından kullanıldığını söyledi.

#13
Foto - Tarihi antik kentte kazı çalışması başladı! Fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu

Kirman, kazılarda elde ettikleri malzemeleri bulurken büyük heyecan yaşadıklarını sözlerine ekledi.

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