Tarihi antik kentte kazı çalışması başladı! Fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Manyas Gölü'nün kıyısında yer alan, Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izler taşıyan Daskyleion Antik Kenti'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan fırında, 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu. Kazı ekibinde yer alan uzman arkeolog Yeşim Kirman, "Bu tohumlar 2 bin 600 yıldır toprağın altında karbonlaşmış halde korunmuş. Normal şartlarda organik bir malzemenin korunması çok zordur ama kapalı bir tabakadaysa biz karbonlaşmış halde ele geçirebiliyoruz" dedi.