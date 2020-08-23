Tarih verildi! Çoban Ateşi Hareketi resmen partileşiyor
Eski bakan ve belediye başkanı Rıfat Serdaroğlu, uzun süredir çalışmalar yürüttüğü Çoban Ateşi Hareketi'ni resmen partileştirme kararı aldı.
Eski bakan ve belediye başkanı Rıfat Serdaroğlu öncülüğünde 25 Ağustos Salı günü yeni bir parti kuruluyor.
Rıfat Serdaroğlu’nun başlattığı ‘Çoban Ateşi Hareketi’ resmen partileşiyor. Rıfat Serdaroğlu sürpriz gelişmeyi, ’25 Aüğustos’ta partileşiyoruz. Aynı gün Anıtkabir ziyareti yapacağız’ dedi.
Partinin 120 kişilik kurucular listesi olduğu öğrenildi. Kurucular listesinde yer alan gazeteci Meriç Köyatası, 3-4 yıldır Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Çoban Ateşi Hareketi’ni başlattıklarını söyleyerek, ‘Partide ak saçlı da var. X Y Z kuşağı da var’ dedi. Köyatası, muhalefetten umudu kestikerini ve bu amaçla partiy