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Tarih verdi ve duyurdu: Suudi kraliyet ailesi tamamen yok olacak

İran'da Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Suudi Kraliyet ailesinin 11 yıl içerisinde yok olacağını iddia etti.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:04
Tarih verdi ve duyurdu: Suudi kraliyet ailesi tamamen yok olacak

İran'da Tümgeneral Safevi, Suudi Kraliyet ailesinin 2030 yılına kadar yok olacağını söyledi. Safevi bu öngörüsünün kanıtı olarak Avrupa'daki kuruluşlarca hazırlandığı söylenen ''2030'da Dünya' belgesini gösterdi. Safevi belgede İran'ın da bölgenin en güçlüsü olacağını yazdığını aktardı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Pakistan ziyaretini değerlendiren İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, İslamabad'ın Riyad'a güvenmemesi gerektiğini söyledi.

"Suud ailesinin izi kalmayacak"

"2030 yılına kadar Suudi Arabistan'da Suud ailesinin izi bile kalmayacak" diyen Safevi, iddialarını güçlendirmek için, Avrupa'da 16 araştırma kuruluşu tarafından derlendiği iddia edilen ‘2030'da Dünya' belgesini örnek gösterdi. Safevi, belgede 2030 yılına gelindiğinde Suudi Kraliyet ailesinden eser kalmayacağını ve İran'ın bölgenin en güçlü ülkesi olacağını yazdığını hatırlattı.

Suud ailesinin çöküşü bölgeyi etkileyecek

Tasnim'in aktardığı haberde, Safevi'nin hangi belgeden bahsettiği belirtilmezse de Aralık 2012'de ‘Küresel Akımlar 2030: Alternatif Dünyalar' adıyla 16 istihbarat kuruluşu tarafından derlenen bir rapor yayınlanmıştı.

Söz konusu raporda, "Suud ailesinin çöküşü bölge ekonomisini alt üst edeceğini, İran'ın nükleer silah elde etmesi Ortadoğu'da son derece dengesiz bir geleceğe neden olacağını" yazıyordu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:04
  1. İran
  2. Suudi Arabistan

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