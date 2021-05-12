Tarih ve hedefi açıkladı! Altında heyecanlandıran zirve iddiası

DailFX.com’da kıdemli piyasa stratejisti olan Christopher Vecchio'dan altın fiyatları ile ilgili flaş bir iddia geldi.

Altın çıkacak mı? Altın fiyatları ne olacak? sorularını cevaplandırmaya çalışan yatırımcıların gözü altın ile ilgili gelişmelerde... İşte kriptokoin'in haberine göre; Vecchio'nun altın ile ilgili iddiaları...

"15 Haziran'a kadar 1837 doları geçersek, yeni zirvelere ulaşacağız"

Vecchio, Kitco News ile yakın zamanda bir röportaj gerçekleştirdi.

Kıdemli stratejist, altının 1800 dolardan hareketinin piyasaya yeni bir soluk getirdiğini belirtti.

Teknik olarak Vecchio, 1830 ve 1850 dolar arasında çok fazla direnç olduğunu, fakat piyasanın bu seviyeleri önümüzdeki iki ay boyunca tutabilmesi halinde, değerli metal altının sene sonundan önce bütün zamanların en yüksek seviyelerine geri dönme şansı olduğunu ileri sürdü.

Şimdiye kadar olacağını düşündüğü hızın biraz ilerisinde oldunduğunu söyleyen stratejist, ancak hala yolda olunduğunu, buradan daha yükseğe çıkılmaya devam edilmesi durumunda pazardan önce 1850 dolara kadar yükseldiğini görebileceğini söyleyerek "Biraz soluklanmak istediğine karar veriyor." dedi. Vecchio, "15 Haziran’a kadar 1837 doları geçersek, o zaman yılın sonunda yeni zirvelere ulaşacağız." iddiasında bulundu.

"Sanırım kinetik enerji patlaması yakında geliyor"

Starejist Vecchio, sene sonu hedefi olan 2100 doları koruduğunu söyledi. Onun yorumları, altın fiyatlarının ONS’u 1800 doların oldukça üzerinde tuttuğu için geliyor. Haziran ayı altın vadeli işlemleri en son günde %0.11 düşüşle ONS başına 1835,50 dolardan işlem gördü. Vecchio, "Altın son birkaç aydır bir yay gibi kıvrılıyor. Tüm bu potansiyel enerjiyi depoluyor. Sanırım kinetik enerji patlaması yakında geliyor." iddiasında bulundu.

Altın piyasası sadece güçlü bir teknik kırılma kaydetmedi, aynı zamanda Vecchio, enflasyon ve belirsizlik finansal piyasalara hakim olmayı sürdürürken piyasanın güçlü bir temel desteğe sahip olduğunu söyledi. Vecchio, yatırımcılar ve tüketiciler artan enflasyon baskılarına dikkat etmeye başladıkça, değerli metalin düşen reel getirilerden yararlanmaya devam edeceğini de söyledi.