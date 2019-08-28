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Tarih “MiniaSivas” ile görücüye çıkacak

Sivas’taki Osmanlı, Selçuklu ve Cumhuriyet dönemine ait tarihi eserler “MiniaSivas” ise sergilenecek.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:36
Tarih “MiniaSivas” ile görücüye çıkacak

Sivas’taki Osmanlı, Selçuklu ve Cumhuriyet dönemine ait tarihi eserler “MiniaSivas” ise sergilenecek.


Sivas Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğretim elemanlarından Serdar Korkmaz tarafından hazırlanan ve ‘MiniaSivas’ adı verilen proje kapsamında Sivas’ta çeşitli dönemlere ait 30 eser sergilenecek.


Öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından yürütülen çalışmada, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan projeler belli oranlarda küçültülerek el oyması suretiyle hazırlandı.


Önümüzdeki günlerde üniversite sergilenecek Türk-İslam tarihine damga vurmuş eserler arasında; Divriği Ulu Cami ve Daruşşifası, Gökmedrese, Valilik Binası, Kongre binası, Atatürk ve Etnografya Müzesi, Kale Camisi, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Arkeoloji Müzesi, Selçuk Anadolu Lisesi, Meydan Camisi, Taşhan, Kurşunlu Hamamı, Behrampaşa Hanı, Kangal Alacahan, Ziyabey Kütüphanesi, Güdük Minare, Çevre Kültür Sanat Evi ve Jandarma Binası yer alacak.


MiniaSivas için çalışmalarını sürdüren Sivas Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanı Serdar Korkmaz, bazı eserlerin minyatürlerinin şimdiden bittiğini yakın bir zamanda tüm eserlerin tamamlanacağını belirtti.


Korkmaz, “Şu an Sivas’ın tarihi mabetlerini minyatürize ederek öğrencilerimize, Sivas halkına ve turistlere tanıtmayı amaçlıyoruz. 2018 yılında Rektörlüğümüzün bize vermiş olduğu bu görevle MiniSivas’ı projelendirdik. Öğrencilerimizle beraber bu projenin önce çizimlerini ve ölçekli olarak küçültmesini yaptık. Daha sonra malzeme seçimlerimize karar verdik. Aldığımız malzemeleri de işleyerek sanat haline getirdik. Bu süreçte 10 binden fazla malzeme elimizden geçti. Yüzlerce saatlik çalışma süreci sonunda ortaya bu eserler çıktı. Çok kısa bir süre sonra da eserlerimizi sergilemeye hazır hale geleceğiz” dedi.


Konuşmasının devamında Korkmaz, “Yapılan bu eserler Üniversite içerisinde oluşturulacak MiniSivas alanına yerleştirilecek. Bu alana küçük bir Sivas Meydanı havası verilecek. Gelen turistlerimiz de bu mekânı yakından tanıma şansı yakalayacaklar. Şu an 20 tane eserimizin yapılması planlandı. Çifte Minaremiz, Kale Camisi, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi, Valilik Binası ve Kongre Binası Atatürk ve Etnografya Müzesi olmak üzere 6 tane eserimiz tamamlandı. Kongre Müzemizi 100’üncü yıl etkinliklerine yetiştirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.


Yapılan eserlerde Kayseri’nin Tomarza taşının kullandığını söyleyen Öğr. Gör. Korkmaz, “Eserlerimizde nasıl bir taş kullanacağımız konusunda bir araştırma yaptık. Araştırma sonucunda Kayseri Tomarza Grisi dediğimiz işlemesi kolay bir taşı tercih ettik. Bu taş ilk çıktığında ve işlerken biraz yumuşak fakat yerine koyduğunuz zaman güneşin etkisiyle sertleşme oluşuyor. Böylece daha da dayanıklı hale geliyor. İşlemesinin kolay olması ve daha dayanaklı olmasından dolayı Kayseri taşını tercih ettik. Sivas’ta çıkarılan taşlar bu eserleri yapmaya elverişli olmadığından dolayı Kayseri taşını tercih etmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:36
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