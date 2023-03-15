Tarih bunu da yazacak! Ne ilke kaldı ne Candaş, TKP ile oldular ‘oy’daş

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Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlenirken, Milleti İttifakı’nın adayı yaşanan onca krizin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

6’lı koalisyondaki partilerin genel başkanları ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte 7 cumhurbaşkanı yardımcılı yönetim sistemine tepkiler çığ gibi yükselirken, Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) Millet İttifakı’na destek geldi.

TKP'den Kılıçdaroğlu'na destek

Milletvekilliği seçimlerine Sosyalist Güç Birliği ittifakıyla birlikte kendi adaylarıyla yer alacağını açıklayan TKP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceklerini duyurdu.

'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye Komünist Partisi Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi çağrısı yapmaktadır.' denilen açıklamada, TKP’nin amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı göndermek olduğu vurgulandı.

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TKP ile aynı aday için çalışacaklar

Cemaat ve tarikatların kapatılması için ellerinde pankartlarla sokak sokak dolaşan ve İslami değerlere adeta savaş açan TKP’nin de Kılıçdaroğlu’nu desteklemesiyle birlikte, faşist dedikleri Meral Akşener ve dindar geçmişleri ile bilinen Gelecek Partili Ahmet Davutoğlu, DEVA’lı Ali Babacan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu aynı adaya oy verecek.

Din düşmanı TKP ile masadaki diğer parti genel başkanlarının ortak adayda birleşmesi Millet İttifakı'nın koltuk hırsı uğruna din düşmanlarıyla aynı safta yer aldığını yeniden gözler önüne serdi.