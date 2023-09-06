“Tarih bilmez gafillere” Erdoğan’dan Kerkük mesajı Sen hangi hakla benim dersin?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. muhtarlar toplantısında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz 2019 kasım ayına kadar tüm muhtarlarımızla bir araya gelmiş olmaktır. 2019 kasımı sonrasında da toplantımızı sürdüreceğiz. 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına Kerkük türküsüyle başladı

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

'TARİH BİLMEZ GAFİLLERE CEVABIMIZ ŞUDUR…'

Bize ne diyorlar, 'Suriye'de ne işiniz var, Irak'ta ne işiniz var? Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Kuzey Afrika'da ne işiniz var?' diye soruyorlar. Tarih bilmez bu gafillere cevabımız şudur, Ankara'nın doğusundaki ve kuzeyindeki tüm coğrafyalar kalbimizin bir yanı, batısındaki ve güneyindeki tüm coğrafyalar da kalbimizin diğer yanıdır.

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Türkiye mezhep, köken kışkırtmasıyla birbirine düşecek, kendi eliyle kendini ateşe atacak bir ülke değildir. Bir süredir yeni bir senaryoyla karşı karşıyayız. Türkiye sadece 80 milyon vatandaştan ibaret değildir. Fırat Kalkanı harekatının yapıldığı bölgede orada yaşayan insanlar askerimizi nasıl karşılıyor görüyorsunuz. İdlib'de askerimizin nasıl karşılandığını görüyorsunuz. Fatih'in torunları hoş geldiniz dediler. Bunlar durup dururken olmuyor. Mazlumlar, mağdurlar bizi bekliyor. Gelin bizi kurtarın diyorlar. Somali'de terör eylemi oldu. Kim koştu oraya yine Türkiye. Biz dertliyiz, dertli. Ecdadımız Gazi Mustafa Kemal, Misak-ı Milli ile Kerkük'e kadar bu hattı çizmediler mi? Kerkük'e nasıl sırtımızı döneriz?

'NE İŞİN VAR SENİN KERKÜK'TE?'

Bizim ne Irak ne de Suriye'deki Kürt kardeşlerimizle en küçük husumetimiz yoktur. Bizim derdimiz sadece terör örgütüyledir. PKK'yla mücadele ederken biz bu örgüte mensup teröristlerin kimliğine, diline bakmıyoruz. Tek ölçümüz terör örgütü mensubu olup olmadığıdır. Bugün Kuzey Irak'ta insanlar rahat içinde yaşıyorsa en büyük pay sahibi Türkiye'dir. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'yle yıllarca çok güzel bir işbirliği yaptık. Meseleyi bu noktaya getiren biz değiliz, onlar. Kalkıyor Kerkük benim diyor, sen hangi hakla benim diyorsun. Ne işin var senin Kerkük'te? Orada kimlerin hakkı var. Kuzey Irak'ta PKK, DEAŞ, Suriye'de YPG/PYD'nin yetki kullanımına müsaade etmeyeceğiz, yeri geldiğinde gereğini yaparız. Söyleye söyleye girilmez. Bir gece ansızın girilir.

Türk'üm demek hakkındır, Ama Türkçülük yapamazsın, Türkçülük bölücülüktür. Kürt'üm demek hakkındır, Kürtçülük yapmak bölücülüktür.

Kürt kardeşlerim kusura bakmayın, bu teröristleri savunuyorsanız yollarımız ayrılır."