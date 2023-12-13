  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Tarih belli oldu! Yeni çıkacak kulaklıkta inanılmaz özellik
Teknoloji

Tarih belli oldu! Yeni çıkacak kulaklıkta inanılmaz özellik

Yeniakit Publisher
2023-12-13 16:47:00 -
Tarih belli oldu! Yeni çıkacak kulaklıkta inanılmaz özellik

Samsung, yeni Galaxy Buds kulaklıklarıyla internet bağlantısı olmadan anlık çeviri yapmayı mümkün kılacak. Bu sayede, kullanıcılar farklı dillerde konuşan insanlarla daha rahat iletişim kurabilecek.

Güney Koreli bir gazete, Samsung’un bu kulaklıkları 2023’ün ikinci yarısında çıkarmayı planladığını bildirdi. Bu kulaklıklar, bulut sistemine ihtiyaç duymadan cihaz içindeki yapay zeka ile çeviri yapabilecek.

Samsung, Galaxy S24 serisinde de yapay zeka kullanacağını açıklamıştı. Bu serinin, dil çevirisinde piyasadaki rekabeti değiştirebileceği düşünülüyor.

Galaxy S24 serisiyle ilgili başka bir haber ise, Samsung’un Galaxy S24 Ultra modelinde 2 TB’lık depolama alanı sunmayacağı yönünde. Samsung’un bu modeli daha sonra piyasaya sürebileceği söyleniyor.

Ayrıca, Galaxy S24 ailesinin tamamında titanyum çerçeve olacağı iddiası da yalanlandı. Ice Universe adlı bir kaynak, titanyum çerçevenin sadece Galaxy S24 Ultra’da bulunacağını, diğer modellerde alüminyum çerçeve kullanılacağını belirtti. Bu bilgiyi de Samsung’un fabrikasından aldığını iddia etti.

Samsung devi resmen tanıttı: Ünlü Kore ülkesi versiyonu beklenmedik özel ürünler, rakam masada! Akıllı telefon için yapılan oylama
Samsung devi resmen tanıttı: Ünlü Kore ülkesi versiyonu beklenmedik özel ürünler, rakam masada! Akıllı telefon için yapılan oylama

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Samsung devi resmen tanıttı: Ünlü Kore ülkesi versiyonu beklenmedik özel ürünler, rakam masada! Akıllı telefon için yapılan oylama

Samsung, benzeri olmayan akıllı telefon markası için harekete geçti: Yeni bilgi ortaya çıktı! Heyecanlı bekleyiş sürüyor
Samsung, benzeri olmayan akıllı telefon markası için harekete geçti: Yeni bilgi ortaya çıktı! Heyecanlı bekleyiş sürüyor

Teknoloji

Samsung, benzeri olmayan akıllı telefon markası için harekete geçti: Yeni bilgi ortaya çıktı! Heyecanlı bekleyiş sürüyor

Samsung yeni güncellemesini 3 modeline daha getirdi!
Samsung yeni güncellemesini 3 modeline daha getirdi!

Teknoloji

Samsung yeni güncellemesini 3 modeline daha getirdi!

Samsung, düşman patlatacak: One UI 6.1 Artık yepyeni bir özellikle geliyor: Aranan pil ömrü, yapay zeka destek! Haber var
Samsung, düşman patlatacak: One UI 6.1 Artık yepyeni bir özellikle geliyor: Aranan pil ömrü, yapay zeka destek! Haber var

Teknoloji

Samsung, düşman patlatacak: One UI 6.1 Artık yepyeni bir özellikle geliyor: Aranan pil ömrü, yapay zeka destek! Haber var

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23