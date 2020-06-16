Tarih belli oldu: Rus uçakları Türkiye'de nöbete başlıyor

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı geçen sıcak sezonda orman yangınlarıyla mücadelede uçak talebinde bulunmuştu. Be-200 amfibi uçakları, Rus mürettebatla birlikte 4 ay boyunca Antalya, İzmir ve Bodrum yakınlarında nöbette bulunacak.

Rostec Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politika Direktörü Viktor Kladov, “Be-200, ulaşılması zor yerler dahil sıcak iklime sahip bölgeler için ideal. Uçak, sadece Rusya'da değil, Fransa, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Endonezya, İsrail de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yangın afetine karşı mücadelede kendini kanıtladı. Bu yıl seve seve Türk ortaklarımızın yardımına geldik. Organizasyonel sorunlar, Rus ve yerel makamların ve Rostec’in Türkiye’deki temsilciliğinin koordineli çalışmaları sayesinde mümkün olduğunca çabuk çözüldü” ifadelerini kullandı.

Be-200 amfibi uçağı, Rusya ve Türkiye liderlerinin ziyaret ettiği MAKS-2019 havacılık fuarında sunulmuştu. Be-200 uçağı, İstanbul’daki Teknofest 2019 uluslararası fuarın yaz programına katılmış, forumun ardından eşsiz özelliklerini gerçek koşullarda sergilemişti.

Birleşik Uçak Şirketi Genel Müdürü Yuriy Slyusar, “Rus Be-200, benzersiz özelliklere ve yüksek performansa sahip amfibi uçağı. Uçak, Avrupa ve Güneydoğu Asya’daki yangın söndürme ve kurtarma operasyonlarında kendini kanıtladı. Be-200ChS, ihracata yönelik bir ürün, yabancı alıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Türk ortaklarla ortak çalışmamız, Türkiye’nin itfaiye hizmetinin filosunu yenileme amacıyla yeni uçakların teslimi konusu dahil işbirliğini geliştirmek için iyi bir potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor” açıklamasında bulundu.

2019’da, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar başkanlığındaki Türk heyet, Rostec bünyesindeki Beriyev Firması’nı ziyaret ederek Be-200 uçağın üretildiği fabrikayı, teknik servis merkezi ve pilot eğitiminde kullanılan uçuş simülatörünü incelemişti.

Seri üretimi yapılan Be-200ChS, yangın söndürme, afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans ve yük taşıma ve ayrıca çevre izleme gibi maksatlar için geliştirildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Boçarov, konuyla ilgili “Bugün Rusya ile Türkiye arasındaki havacılık alanında yürütülen yapıcı işbirliğinin ilk sonuçlarını görüyoruz. İki ülke arasındaki anlaşmalar neticesinde, tüm süreç boyunca ileri düzey müzakerelerde yer alan Türkiye’deki ticari temsilciliğimizin desteğiyle, gelecek 4 ay boyunca, Beriyev Uçak Şirketi uçaklarının Rus mürettebatlarla Antalya, İzmir ve Bodrum çevrelerindeki olası durumlarla mücadelede yardım etmesini gözlemleyeceğiz” dedi.

Rusya’nın uçak endüstrisinde eşsiz bir becerisi olduğunu ve eşsiz uçaklar inşa ettiğini belirten Boçarov, “Türk partnerlerimizin bu çok etkili uçağın potansiyelini değerlendirme imkânı bulabilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini de kullandı.